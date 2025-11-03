Царь-танк: история самой безумной боевой машины в истории

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первая мировая, 1915 год. На поле боя появляется машина высотой с трехэтажный дом. Колеса — девять метров в диаметре — ломают деревья как спички. Рев двигателей слышен за десятки километров. Немецкие солдаты в окопах видят приближающегося гиганта — и в панике убегают. Так задумывали русские инженеры Царь-танк. Как изобретатели начала XX века вообще осмелились построить такую махину и что стало с боевым образцом, который должен был изменить ход истории?

Игрушка, покорившая царя

История началась с модели размером с игрушку. Изобретатель Николай Лебеденко руководил лабораторией в московском особняке на Садово-Кудринской. До войны разрабатывал бомбосбрасыватели для тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец". Был знаком с профессором Николаем Жуковским — основоположником русской аэродинамики.

Лебеденко придумал боевую машину на гигантских колесах. Привлек к работе племянников Жуковского — студентов Бориса Стечкина и Александра Микулина. Оба позже станут выдающимися конструкторами авиационных двигателей.

Провели расчеты и сделали деревянную модель. Тридцатисантиметровые никелированные колеса, привод от граммофонной пружины. Уложили в роскошный ларец из красного дерева.

© AP Photo / Uncredited Танк времен Первой мировой войны © AP Photo / Uncredited Танк времен Первой мировой войны

Через председателя Союза земских городов князя Львова добились аудиенции у Николая II 8 января (по новому стилю 21 января) 1915 года. Император положил модель на пол своего кабинета. Крошечная машинка легко взбиралась на толстые тома Свода законов Российской империи — преодолевала препятствия, как задумывалось для настоящей.

Николай II попросил оставить игрушку себе. Распорядился выделить финансирование. Союз земских городов дал 210 тысяч рублей — огромные деньги.

Размах, от которого захватывает дух

Лебеденко не пошел к военным. Танк изготавливали без контроля Главного военно-технического управления — чисто частный проект.

Секции начали собирать в мае в Москве, в манеже Хамовнических казарм. Финальную сборку развернули в лесу под Дмитровом, у станции Орудьево. Построили бараки, помосты, оборудовали мастерскую. Сборку завершили в августе 1915-го.

© AP Photo Британский танк времен Первой мировой войны © AP Photo Британский танк времен Первой мировой войны

Экипаж — 15 человек;

Длина — 17,8 метра;

Ширина — 12 метров;

Вес — 60 тонн;

Высота — девять метров;

Вооружение — две 76,2-миллиметровые пушки, восемь-десять пулеметов "Максим";

Двигатели — два авиационных "Майбаха" мощностью по 240 лошадиных сил;

Скорость по шоссе — 17 километров в час;

Скорость по пересеченной местности — десять километров в час.

Конструкция на грани фантастики

Каждое гигантское колесо приводил в движение отдельный двигатель. Колесо рассчитал на прочность сам Жуковский — тавровое сечение со спицами. К нему прижимались два катка с автомобильными покрышками через железнодорожную рессору. Катки вращались навстречу друг другу и за счет трения проворачивали колесо.

Поворот — за счет разницы скоростей колес. Одно крутится быстрее, другое медленнее — машина разворачивается. Заднее колесо полтора метра диаметром — просто опора, управления нет.

© AP Photo Американский средний танк M1922 межвоенного периода © AP Photo Американский средний танк M1922 межвоенного периода

Корпус склепали из шестимиллиметровой стали на металлическом каркасе. Вооружение разместили в бортовых спонсонах и невращающейся башне.

Замысел был прост и дерзок: машина с такими колесами легко преодолеет окопы, стенки, воронки. А главное — психологический эффект. Солдаты в окопах увидят приближающееся чудовище и побегут.

Два километра до бессмертия

Первые испытания — 27 августа (9 сентября) 1915-го. Свидетели вспоминали : девятиметровые колеса ломали березы как спички. Грохот моторов разносился на километры.

Танк двинулся вперед. Проехал около двух километров. И встал.

В мягком грунте увязло маленькое заднее колесо. Нет в мире тягачей, способных сдвинуть 60-тонного гиганта. Попытались выкарабкаться своими силами — увязли глубже.

© AP Photo / Uncredited Французский танк Renault FT времен Первой мировой войны © AP Photo / Uncredited Французский танк Renault FT времен Первой мировой войны

Комиссия быстро вынесла вердикт . Машина уязвима. Дорогая. Конструктивные недочеты. Тонкая броня. Отечественная промышленность не может производить такие двигатели. Проект закрыт.

Испытания показали и другие проблемы . Скорость низкая, управление неудобное. Фрикционная передача не работает, когда шины мокрые — проскальзывают. Диаметр заднего колеса надо увеличивать. Мощности моторов не хватает.

Лебеденко дорабатывать не стал. Осенью 1917-го уехал в Америку.

Забытый гигант

До 1917 года танк стоял под охраной там, где застрял. После революции про него забыли. В 1923-м вспомнили — и пустили на металлолом, отмечает "Комсомольская правда".

© AP Photo Американский танк М1917 времен Первой мировой войны © AP Photo Американский танк М1917 времен Первой мировой войны

Миниатюрная модель хранится в музее-заповеднике "Дмитровский кремль". В 1956 году писатель Александр Бек описал историю создания в романе "Талант". В 70-е журнал "Техника — молодежи" посвятил танку разворот.

Джордж Лукас в "Звездных войнах" использовал очень похожий дизайн для межпланетного дроида-танка. В 2018 году в Музее танка Т-34 энтузиасты воссоздали полноразмерный макет по оригинальным чертежам.

Его называли "Нетопырь", "Летучая мышь", "Мамонт" — за фантастические размеры и непривычные очертания. Царь-танк стал символом эпохи, когда инженеры еще только учились покорять металл, все создавалось методом проб и ошибок.