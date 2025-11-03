Царь-танк: история самой безумной боевой машины в истории

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Первая мировая, 1915 год. На поле боя появляется машина высотой с трехэтажный дом. Колеса — девять метров в диаметре — ломают деревья как спички. Рев двигателей слышен за десятки километров. Немецкие солдаты в окопах видят приближающегося гиганта — и в панике убегают. Так задумывали русские инженеры Царь-танк. Как изобретатели начала XX века вообще осмелились построить такую махину и что стало с боевым образцом, который должен был изменить ход истории?
Игрушка, покорившая царя
История началась с модели размером с игрушку. Изобретатель Николай Лебеденко руководил лабораторией в московском особняке на Садово-Кудринской. До войны разрабатывал бомбосбрасыватели для тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец". Был знаком с профессором Николаем Жуковским — основоположником русской аэродинамики.
Лебеденко придумал боевую машину на гигантских колесах. Привлек к работе племянников Жуковского — студентов Бориса Стечкина и Александра Микулина. Оба позже станут выдающимися конструкторами авиационных двигателей.
Провели расчеты и сделали деревянную модель. Тридцатисантиметровые никелированные колеса, привод от граммофонной пружины. Уложили в роскошный ларец из красного дерева.
Танк времен Первой мировой войны
Через председателя Союза земских городов князя Львова добились аудиенции у Николая II 8 января (по новому стилю 21 января) 1915 года. Император положил модель на пол своего кабинета. Крошечная машинка легко взбиралась на толстые тома Свода законов Российской империи — преодолевала препятствия, как задумывалось для настоящей.
Николай II попросил оставить игрушку себе. Распорядился выделить финансирование. Союз земских городов дал 210 тысяч рублей — огромные деньги.
Размах, от которого захватывает дух
Лебеденко не пошел к военным. Танк изготавливали без контроля Главного военно-технического управления — чисто частный проект.
Секции начали собирать в мае в Москве, в манеже Хамовнических казарм. Финальную сборку развернули в лесу под Дмитровом, у станции Орудьево. Построили бараки, помосты, оборудовали мастерскую. Сборку завершили в августе 1915-го.
Британский танк времен Первой мировой войны
Технические характеристики, как отмечает "Комсомольская правда", впечатляли:
- Экипаж — 15 человек;
- Длина — 17,8 метра;
- Ширина — 12 метров;
- Вес — 60 тонн;
- Высота — девять метров;
- Вооружение — две 76,2-миллиметровые пушки, восемь-десять пулеметов "Максим";
- Двигатели — два авиационных "Майбаха" мощностью по 240 лошадиных сил;
- Скорость по шоссе — 17 километров в час;
- Скорость по пересеченной местности — десять километров в час.
Конструкция на грани фантастики
Каждое гигантское колесо приводил в движение отдельный двигатель. Колесо рассчитал на прочность сам Жуковский — тавровое сечение со спицами. К нему прижимались два катка с автомобильными покрышками через железнодорожную рессору. Катки вращались навстречу друг другу и за счет трения проворачивали колесо.
Поворот — за счет разницы скоростей колес. Одно крутится быстрее, другое медленнее — машина разворачивается. Заднее колесо полтора метра диаметром — просто опора, управления нет.
Американский средний танк M1922 межвоенного периода
Корпус склепали из шестимиллиметровой стали на металлическом каркасе. Вооружение разместили в бортовых спонсонах и невращающейся башне.
Замысел был прост и дерзок: машина с такими колесами легко преодолеет окопы, стенки, воронки. А главное — психологический эффект. Солдаты в окопах увидят приближающееся чудовище и побегут.
Два километра до бессмертия
Первые испытания — 27 августа (9 сентября) 1915-го. Свидетели вспоминали: девятиметровые колеса ломали березы как спички. Грохот моторов разносился на километры.
Танк двинулся вперед. Проехал около двух километров. И встал.
В мягком грунте увязло маленькое заднее колесо. Нет в мире тягачей, способных сдвинуть 60-тонного гиганта. Попытались выкарабкаться своими силами — увязли глубже.
Французский танк Renault FT времен Первой мировой войны
Комиссия быстро вынесла вердикт. Машина уязвима. Дорогая. Конструктивные недочеты. Тонкая броня. Отечественная промышленность не может производить такие двигатели. Проект закрыт.
Испытания показали и другие проблемы. Скорость низкая, управление неудобное. Фрикционная передача не работает, когда шины мокрые — проскальзывают. Диаметр заднего колеса надо увеличивать. Мощности моторов не хватает.
Лебеденко дорабатывать не стал. Осенью 1917-го уехал в Америку.
Забытый гигант
До 1917 года танк стоял под охраной там, где застрял. После революции про него забыли. В 1923-м вспомнили — и пустили на металлолом, отмечает "Комсомольская правда".
Американский танк М1917 времен Первой мировой войны
Миниатюрная модель хранится в музее-заповеднике "Дмитровский кремль". В 1956 году писатель Александр Бек описал историю создания в романе "Талант". В 70-е журнал "Техника — молодежи" посвятил танку разворот.
Джордж Лукас в "Звездных войнах" использовал очень похожий дизайн для межпланетного дроида-танка. В 2018 году в Музее танка Т-34 энтузиасты воссоздали полноразмерный макет по оригинальным чертежам.
Воссозданный полноразмерный макет Царь-танка Н. Лебеденко
Воссозданный полноразмерный макет Царь-танка Н. Лебеденко
Его называли "Нетопырь", "Летучая мышь", "Мамонт" — за фантастические размеры и непривычные очертания. Царь-танк стал символом эпохи, когда инженеры еще только учились покорять металл, все создавалось методом проб и ошибок.
Пусть стальной гигант не прошел испытания, сам факт его рождения остался доказательством главного: русская инженерная мысль всегда стремилась идти дальше границ возможного.