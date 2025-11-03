https://ria.ru/20251103/svo-2052637552.html
В Херсонской области объявили беспилотную опасность
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:02:00+03:00
2025-11-03T15:02:00+03:00
2025-11-03T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
