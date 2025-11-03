"Окажется в ловушке". На Западе рассказали о резком изменении в зоне СВО

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В скором времени десятки тысяч украинских военных могут оказаться в нескольких котлах — такого еще не было, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Не хочу называть конкретную дату, но Украина сломается. В этом нет никаких сомнений. <…> Сейчас вдоль всей линии фронта формируется много котлов. Это план, который Россия реализует уже некоторое время. Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов в ловушке окажутся до 50 тысяч украинских солдат," — сказал эксперт.
Вместе с тем он отметил, что российские войска сейчас превосходят ВСУ и в тактическом плане, и в количественном, и при этом владеют стратегической инициативой по всему фронту.
"Суть в том, что Россия доминирует на поле боя так, как никогда раньше не доминировала. У Украины просто заканчиваются ресурсы, необходимые для того, чтобы затыкать дыры", — подчеркнул Риттер.
По последним данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли около 1355 военных на разных направлениях СВО. Российские бойцы также нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса противника.
