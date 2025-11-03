https://ria.ru/20251103/surgut-2052601036.html
В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном доме
Семь человек, из них двое детей, спасли при пожаре в девятиэтажке в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, еще 40 человек были эвакуированы, один... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:41:00+03:00
2025-11-03T10:41:00+03:00
2025-11-03T10:43:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сургут
ханты-мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости.
Семь человек, из них двое детей, спасли при пожаре в девятиэтажке в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, еще 40 человек были эвакуированы, один пострадал, сообщила пресс-служба
регионального главка МЧС.
По данным ведомства, информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова поступила в 4.19 мск в понедельник.
«
"Через пять минут первые подразделения прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в одной из квартир на третьем этаже", – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС спасли семь человек, в том числе двоих детей, еще 40 человек, из них 15 детей, были эвакуированы, отметили в пресс-службе. В результате пожара повреждена мебель, квартира закопчена продуктами горения по всей площади.
"Пострадал один человек. Открытое горение ликвидировано в 4.36 мск. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, причина устанавливается", – добавили в главке.