В Сургуте загорелась квартира в многоэтажном доме

По данным ведомства, информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова поступила в 4.19 мск в понедельник.

"Через пять минут первые подразделения прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось открытое горение в одной из квартир на третьем этаже", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС спасли семь человек, в том числе двоих детей, еще 40 человек, из них 15 детей, были эвакуированы, отметили в пресс-службе. В результате пожара повреждена мебель, квартира закопчена продуктами горения по всей площади.