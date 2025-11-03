СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Более 200 тел боевиков ВСУ было обнаружено в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с Главным военным следственным управлением СК РФ в Судже Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.

Ранее пророссийская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ, в которой указаны данные об украинских потерях с 2022 года – они составили 1 миллион 721 тысячу человек.