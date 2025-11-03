Рейтинг@Mail.ru
В Судже нашли более 200 тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/sudzha-2052619145.html
В Судже нашли более 200 тел боевиков ВСУ
В Судже нашли более 200 тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
В Судже нашли более 200 тел боевиков ВСУ
Более 200 тел боевиков ВСУ было обнаружено в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с Главным военным следственным управлением СК РФ в Судже Курской... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:52:00+03:00
2025-11-03T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_167:431:2905:1971_1920x0_80_0_0_b00c8becc53601ad3ca056df738f4a90.jpg
https://ria.ru/20251103/poiski-2052560223.html
https://ria.ru/20251018/zhurnalist-2049066261.html
россия
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779388_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_fc38fda85a688b9627a39f8a6e004fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Судже нашли более 200 тел боевиков ВСУ

В Судже во время поисковых мероприятий нашли более 200 тел боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Более 200 тел боевиков ВСУ было обнаружено в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с Главным военным следственным управлением СК РФ в Судже Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"При проведении поисковых мероприятий попадаются тела военнослужащих вооруженных сил Украины. Их достаточно большое количество. Были обнаружены более 200 тел военнослужащих вооруженных сил Украины", - рассказал собеседник агентства.
Суджанский район - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины
Вчера, 01:26
Он добавил, что после того, как тела обнаруживаются, их эвакуируют и доставляют в Донецк для дальнейшего попадания в обменный фонд.
Группы Главного координационного центра по розыску без вести пропавших и поиску погибших были созданы в июле текущего года и начали свою работу в Курской области более двух месяцев назад.
Ранее пророссийская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ, в которой указаны данные об украинских потерях с 2022 года – они составили 1 миллион 721 тысячу человек.
Финский журналист Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима
18 октября, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала