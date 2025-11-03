СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Более 200 тел боевиков ВСУ было обнаружено в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с Главным военным следственным управлением СК РФ в Судже Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"При проведении поисковых мероприятий попадаются тела военнослужащих вооруженных сил Украины. Их достаточно большое количество. Были обнаружены более 200 тел военнослужащих вооруженных сил Украины", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что после того, как тела обнаруживаются, их эвакуируют и доставляют в Донецк для дальнейшего попадания в обменный фонд.
Группы Главного координационного центра по розыску без вести пропавших и поиску погибших были созданы в июле текущего года и начали свою работу в Курской области более двух месяцев назад.
Ранее пророссийская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ, в которой указаны данные об украинских потерях с 2022 года – они составили 1 миллион 721 тысячу человек.