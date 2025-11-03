Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.
"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", — рассказал собеседник агентства.
Вчера, 05:37
По его словам, помимо эвакуации, с середины августа проходили несколько поисковых мероприятий, при которых нашли и эксгумировали тела 112 местных, зверски убитых украинскими боевиками.

"После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", — добавил сотрудник ведомства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Путин подчеркивал, что задача органов военной юстиции — зафиксировать все нарушения, особенно против мирного населения, а от спецслужб требуется найти и покарать преступников.
