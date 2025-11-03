Рейтинг@Mail.ru
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 03.11.2025
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
курская область
суджа
происшествия, курская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины

Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.
"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", — рассказал собеседник агентства.
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ
По его словам, помимо эвакуации, с середины августа проходили несколько поисковых мероприятий, при которых нашли и эксгумировали тела 112 местных, зверски убитых украинскими боевиками.
«
"После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", — добавил сотрудник ведомства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Путин подчеркивал, что задача органов военной юстиции — зафиксировать все нарушения, особенно против мирного населения, а от спецслужб требуется найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
