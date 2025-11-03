Рейтинг@Mail.ru
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства - РИА Новости, 03.11.2025
19:04 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства - РИА Новости, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
Урегулирование конфликта в Судане между властями страны и мятежниками Сил быстрого реагирования (СБР) должно происходить без внешнего вмешательства, заявил... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
судан
россия
колумбия
союз биатлонистов россии (сбр)
оон
международный комитет красного креста (мккк)
судан
россия
колумбия
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства

Посол Судана Сиррадж призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Урегулирование конфликта в Судане между властями страны и мятежниками Сил быстрого реагирования (СБР) должно происходить без внешнего вмешательства, заявил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
“Для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира решение должно быть исключительно суданским, без внешнего вмешательства, при уважении суверенитета Судана, его территориальной целостности”, - сказал он журналистам.
Как сообщил посол, суданские мятежники получают помощь из-за рубежа. В частности, он напомнил, что на их стороне воюют наемники из Колумбии и Украины и ряда других стран. Сиррадж также заявил, что перед взятием города Эль-Фашер к мятежникам прибыло несколько самолетов из ОАЭ, на которых привезли наемников и технику.
Как подчеркнул посол, те, кто вмешивается в конфликт в Судане, нарушают резолюции Совбеза ООН. Он также поблагодарил Россию за последовательную позицию по поддержке суданского суверенитета.
Мятежники из Сил быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и коллапсу системы здравоохранения.
