Пушков: Стубб хочет стать посредником между Трампом и коалицией желающих - РИА Новости, 03.11.2025
16:49 03.11.2025
Пушков: Стубб хочет стать посредником между Трампом и коалицией желающих
в мире
россия
финляндия
сша
дональд трамп
алексей пушков
большая двадцатка
евросоюз
россия
финляндия
сша
в мире, россия, финляндия, сша, дональд трамп, алексей пушков, большая двадцатка, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Большая двадцатка, Евросоюз
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб хочет занять место посредника между лидером США Дональдом Трампом и так называемой "коалицией желающих".
"Президент Финляндии Стубб отыгрывает двойную партию. С одной стороны, сливается в антироссийском порыве с самым агрессивным крылом в ЕС, проводит военные маневры недалеко от границы с Россией и клянется в неуклонной поддержке Украины. С другой, всячески подмазывается к Трампу, играет с ним в гольф и демонстрирует понимание его логики, надеясь занять место главного посредника между Трампом и лидерами "коалиции желающих", которых президент США недолюбливает. И выступает с инициативами в духе Трампа, типа предложения о встрече Трампа и (президента России Владимира) Путина в декабре на саммите G20 в Йоханнесбурге", - написал он в Telegram-канале.
Телерадиовещатель Yle сообщал в понедельник, что Стубб предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в ноябре.
Финские сухопутные силы сообщали 30 октября, что около 15 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии в ноябре и декабре, часть учений пройдет в граничащих с Россией регионах.
Ранее Стубб неоднократно высказывал собственное мнение о возможном урегулировании украинского конфликта. В частности, в интервью газете Guardian он признавал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявлял о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Президент Финляндии выступил с предложением в отношении Путина
Вчера, 15:08
 
В миреРоссияФинляндияСШАДональд ТрампАлексей ПушковБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
