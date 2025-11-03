Пушков: Стубб хочет стать посредником между Трампом и коалицией желающих

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб хочет занять место посредника между лидером США Дональдом Трампом и так называемой "коалицией желающих".

"Президент Финляндии Стубб отыгрывает двойную партию. С одной стороны, сливается в антироссийском порыве с самым агрессивным крылом в ЕС , проводит военные маневры недалеко от границы с Россией и клянется в неуклонной поддержке Украины . С другой, всячески подмазывается к Трампу , играет с ним в гольф и демонстрирует понимание его логики, надеясь занять место главного посредника между Трампом и лидерами "коалиции желающих", которых президент США недолюбливает. И выступает с инициативами в духе Трампа, типа предложения о встрече Трампа и (президента России Владимира) Путина в декабре на саммите G20 в Йоханнесбурге", - написал он в Telegram-канале.

Телерадиовещатель Yle сообщал в понедельник, что Стубб предложил провести новые переговоры Путина и Трампа на саммите G20 в ноябре.

Финские сухопутные силы сообщали 30 октября, что около 15 тысяч военнослужащих примут участие в серии учений в Финляндии в ноябре и декабре, часть учений пройдет в граничащих с Россией регионах.