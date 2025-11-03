Железный столб в Индии, который не ржавеет уже 1600 лет: в чем секрет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Одна из главных загадок Индии — Кутубская колонна в Дели, которая за полторы тысячи лет так и не покрылась ржавчиной. И после многочисленных исследований появилась версия, изменившая все.

© Public domain Кутубская колонна, 1880 год © Public domain Кутубская колонна, 1880 год

Высотой с трехэтажный дом

Посетителям внутреннего двора мечети Куват-уль-Ислам сразу же бросается в глаза внушительная железная колонна высотой 7,2 метра и весом в шесть тонн. Другое ее название — Делийский столб.

Считается, что его установили в 415 году в память об императоре Чандрагупте II, скончавшемся двумя годами ранее. На санскрите написано : "Царь Чандра, прекрасный, как полная луна, достиг высшей власти в этом мире и возвел колонну в честь бога Вишну".

Первоначально колонна находилась на востоке Индии, где стояла перед храмом Вишну. Однако в 1050-м правитель страны Ананг Пола решил, что нужно перевезти столб в Дели.

Не совсем понятно, как удалось выполнить эту непростую задачу, ведь колонна совсем не маленькая. Этого металлического колосса вполне можно сравнить с трехэтажным домом.

"Гвоздь, удерживающий Землю"

Колонна упоминается в художественных произведениях. Например, в эпической поэме "Сказание о Притхвирадже", написанной Чандом Бардаи, придворным из династии Чахамана при короле Притхвирадже Чаухане.

"Бардаи описывает железную колонну как гвоздь, удерживающий Землю на копыте Шешнага, царя змей в индуистской мифологии", — говорит Викрамджит Сингх Рупрай, активист движения по сохранению памятников архитектуры.

Существует предание: если вы встанете спиной к колонне и обхватите ее руками так, чтобы ваши пальцы соприкасались друг с другом, ваше желание исполнится. Сейчас, к сожалению, проверить это не удастся — Археологическая служба Индии обнесла колонну забором, чтобы свести к минимуму воздействие человека на исторический памятник.

Атланты или пришельцы?

Особое удивление вызывает тот факт, что колонна сохранилась в первозданном виде, несмотря на возраст или неблагоприятные условия окружающей среды. Хотя обычно конструкции из железа и его сплавов со временем окисляются, покрываясь ржавчиной.

В связи с этим появились и совершенно фантастические гипотезы. Например, колонну якобы отлили атланты или даже космические пришельцы. Высказывали также предположение, что она изготовлена из метеоритного железа.

Однако реальность оказалась весьма прозаичнее.

Как раскрыли тайну

Кутубская колонна действительно состоит практически из чистого железа: его там 99,72%. Многие ученые как в Индии, так и за рубежом изучали необычный столб в Дели, чтобы попытаться выяснить, почему он не подвергся коррозии.

Только в 2003 году специалисты из Индийского технологического института (IIT) в северном городе Канпур раскрыли тайну, опубликовав результаты исследования в журнале Current Science.

Анализ показал, что колонна в основном изготовлена из кованого железа с высоким содержанием фосфора и не содержит серы и магния, в отличие от современного железа. Еще на поверхности был обнаружен тонкий слой "мисавита" — соединения железа, кислорода и водорода.

"Таким образом, микроструктурные и композиционные неоднородности металла не оказывают влияния на защитную пленку. Решающим фактором, обеспечивающим превосходную коррозионную стойкость, стало высокое содержание фосфора в железе", — подчеркивают авторы исследования.

Использовали "устаревшие" методы

Помимо этого, древние мастера использовали технику, называемую "кузнечной сваркой". Они нагревали и ковали железо, сохраняя высокое содержание фосфора, что довольно необычно в современной практике.

Археолог Рамасвами Баласубраманиям, автор исследования, рассказал , что этот нетрадиционный подход способствовал долговечности столба.