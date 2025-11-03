Рейтинг@Mail.ru
Железный столб в Индии, который не ржавеет уже 1600 лет: в чем секрет
Железный столб в Индии, который не ржавеет уже 1600 лет: в чем секрет
Железный столб в Индии, который не ржавеет уже 1600 лет: в чем секрет

CC BY-SA 4.0 / Anupamg / Qutab Archaeological Area 409 (cropped) Железный столб в Дели
Железный столб в Дели - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Anupamg / Qutab Archaeological Area 409 (cropped)
Железный столб в Дели
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Одна из главных загадок Индии — Кутубская колонна в Дели, которая за полторы тысячи лет так и не покрылась ржавчиной. И после многочисленных исследований появилась версия, изменившая все.
© Public domain Кутубская колонна, 1880 год
Кутубская колонна, 1880 год - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Public domain
Кутубская колонна, 1880 год

Высотой с трехэтажный дом

Посетителям внутреннего двора мечети Куват-уль-Ислам сразу же бросается в глаза внушительная железная колонна высотой 7,2 метра и весом в шесть тонн. Другое ее название — Делийский столб.
Считается, что его установили в 415 году в память об императоре Чандрагупте II, скончавшемся двумя годами ранее. На санскрите написано: "Царь Чандра, прекрасный, как полная луна, достиг высшей власти в этом мире и возвел колонну в честь бога Вишну".
CC BY-SA 3.0 / PHGCOM / Монета с портретом императора Чандрагупты II
Монета с портретом императора Чандрагупты II - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 3.0 / PHGCOM /
Монета с портретом императора Чандрагупты II
Первоначально колонна находилась на востоке Индии, где стояла перед храмом Вишну. Однако в 1050-м правитель страны Ананг Пола решил, что нужно перевезти столб в Дели.
Не совсем понятно, как удалось выполнить эту непростую задачу, ведь колонна совсем не маленькая. Этого металлического колосса вполне можно сравнить с трехэтажным домом.
© Public domainКутубская колонна, 1874 год
Кутубская колонна, 1874 год - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Public domain
Кутубская колонна, 1874 год

"Гвоздь, удерживающий Землю"

Колонна упоминается в художественных произведениях. Например, в эпической поэме "Сказание о Притхвирадже", написанной Чандом Бардаи, придворным из династии Чахамана при короле Притхвирадже Чаухане.
"Бардаи описывает железную колонну как гвоздь, удерживающий Землю на копыте Шешнага, царя змей в индуистской мифологии", — говорит Викрамджит Сингх Рупрай, активист движения по сохранению памятников архитектуры.
Существует предание: если вы встанете спиной к колонне и обхватите ее руками так, чтобы ваши пальцы соприкасались друг с другом, ваше желание исполнится. Сейчас, к сожалению, проверить это не удастся — Археологическая служба Индии обнесла колонну забором, чтобы свести к минимуму воздействие человека на исторический памятник.
© AP Photo / Manish SwarupМинистр обороны КНР Лян Гуанле около железного столба в Дели
Министр обороны КНР Лян Гуанле около Железного столба в Дели - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Министр обороны КНР Лян Гуанле около железного столба в Дели

Атланты или пришельцы?

Особое удивление вызывает тот факт, что колонна сохранилась в первозданном виде, несмотря на возраст или неблагоприятные условия окружающей среды. Хотя обычно конструкции из железа и его сплавов со временем окисляются, покрываясь ржавчиной.
В связи с этим появились и совершенно фантастические гипотезы. Например, колонну якобы отлили атланты или даже космические пришельцы. Высказывали также предположение, что она изготовлена из метеоритного железа.
Однако реальность оказалась весьма прозаичнее.
CC BY-SA 3.0 / Daniel VILLAFRUELA / Железный столб в Дели
Железный столб в Дели - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Daniel VILLAFRUELA /
Железный столб в Дели

Как раскрыли тайну

Кутубская колонна действительно состоит практически из чистого железа: его там 99,72%. Многие ученые как в Индии, так и за рубежом изучали необычный столб в Дели, чтобы попытаться выяснить, почему он не подвергся коррозии.
CC BY-SA 3.0 / Wherojit / Надпись на железном столбе в Дели
Надпись на железном столбе в Дели - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Wherojit /
Надпись на железном столбе в Дели
Только в 2003 году специалисты из Индийского технологического института (IIT) в северном городе Канпур раскрыли тайну, опубликовав результаты исследования в журнале Current Science.
Анализ показал, что колонна в основном изготовлена из кованого железа с высоким содержанием фосфора и не содержит серы и магния, в отличие от современного железа. Еще на поверхности был обнаружен тонкий слой "мисавита" — соединения железа, кислорода и водорода.
"Таким образом, микроструктурные и композиционные неоднородности металла не оказывают влияния на защитную пленку. Решающим фактором, обеспечивающим превосходную коррозионную стойкость, стало высокое содержание фосфора в железе", — подчеркивают авторы исследования.
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj / Iran Pillar View (сropped)Железный столб в Дели
Железный столб в Дели - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Tarun Bhardwaj / Iran Pillar View (сropped)
Железный столб в Дели

Использовали "устаревшие" методы

Помимо этого, древние мастера использовали технику, называемую "кузнечной сваркой". Они нагревали и ковали железо, сохраняя высокое содержание фосфора, что довольно необычно в современной практике.
Археолог Рамасвами Баласубраманиям, автор исследования, рассказал, что этот нетрадиционный подход способствовал долговечности столба.
Похоже, современным мастерам есть чему поучиться у их коллег, живших 1600 лет назад.
 
 
 
