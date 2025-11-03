Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На фоне снижения Банком России ключевой ставки вкладчики активно ищут новые активы с более выгодными условиями. Однако поиск сиюминутной выгоды нередко ведет к потерям, рассказала агентству “ На фоне снижения Банком России ключевой ставки вкладчики активно ищут новые активы с более выгодными условиями. Однако поиск сиюминутной выгоды нередко ведет к потерям, рассказала агентству “ Прайм ” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

При досрочном закрытии вклада чаще всего приходится потерять накопленные проценты. Банк пересчитывает их по ставке "до востребования" — обычно это 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вся накопленная доходность теряется.

В свою очередь, новые предложения не всегда так уж выгодны. Порой “суперставки” действуют лишь на часть суммы, ограниченный срок или требуют соответствия дополнительным условиям. Например, нужно поддерживать определенные обороты средств на карте.

« “Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов”, — добавила Асяева