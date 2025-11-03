Рейтинг@Mail.ru
Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок
03:15 03.11.2025
Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок
Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок - РИА Новости, 03.11.2025
Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок
На фоне снижения Банком России ключевой ставки вкладчики активно ищут новые активы с более выгодными условиями. Однако поиск сиюминутной выгоды нередко ведет к... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:15:00+03:00
2025-11-03T03:15:00+03:00
эльмира асяева
новый год
рэу имени г. в. плеханова
россия
общество
россия
2025
эльмира асяева, новый год, рэу имени г. в. плеханова, россия
Эльмира Асяева, Новый год, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Общество
Финансист предостерегла от опасной ошибки при снижении ставок

Финансист Асяева предупредила о потерях при досрочном закрытии вклада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На фоне снижения Банком России ключевой ставки вкладчики активно ищут новые активы с более выгодными условиями. Однако поиск сиюминутной выгоды нередко ведет к потерям, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
При досрочном закрытии вклада чаще всего приходится потерять накопленные проценты. Банк пересчитывает их по ставке "до востребования" — обычно это 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вся накопленная доходность теряется.
В свою очередь, новые предложения не всегда так уж выгодны. Порой “суперставки” действуют лишь на часть суммы, ограниченный срок или требуют соответствия дополнительным условиям. Например, нужно поддерживать определенные обороты средств на карте.
“Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов”, — добавила Асяева.
Она советует тщательно изучать условия договора и просчитывать стратегию размещения средств с учетом разных сроков и инструментов, а не эмоций, вызванных маркетинговыми акциями банков.
Эльмира АсяеваНовый годРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссия
 
 
