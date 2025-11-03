В Стамбуле началась встреча министров иностранных дел по ситуации в Газе

СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа началась в понедельник в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.

Источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что глава МИД Хакан Фидан на встрече обратит внимание коллег на стремления Израиля под различными доводами сорвать прекращение огня.

Встреча министров началась в одном из отелей в центре Стамбула около 14.15 мск. Ожидается, что по итогам встречи глава МИД Турции выступит перед журналистами.

Перед заседанием Фидан провел ряд двусторонних встреч.

Фидан на встрече также подчеркнет важность решительной позиции международного сообщества в ответ на провокационные действия Израиля, укажет на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность давления на Тель-Авив для обеспечения бесперебойных поставок, отмечал источник.

Кроме того, Фидан отметит, что необходимо как можно скорее обеспечить меры, которые позволят именно палестинцам управлять полуэксклавом и поддерживать в нем безопасность.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.

Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.