В Стамбуле началась встреча министров иностранных дел по ситуации в Газе - РИА Новости, 03.11.2025
14:54 03.11.2025
В Стамбуле началась встреча министров иностранных дел по ситуации в Газе
Стамбул
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа началась в понедельник в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что глава МИД Хакан Фидан на встрече обратит внимание коллег на стремления Израиля под различными доводами сорвать прекращение огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
У ХАМАС, в отличие от Израиля, нет ядерного оружия, заявил Эрдоган
30 октября, 20:09
Во встрече в Стамбуле принимают участие министры Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.
Встреча министров началась в одном из отелей в центре Стамбула около 14.15 мск. Ожидается, что по итогам встречи глава МИД Турции выступит перед журналистами.
Перед заседанием Фидан провел ряд двусторонних встреч.
Фидан на встрече также подчеркнет важность решительной позиции международного сообщества в ответ на провокационные действия Израиля, укажет на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность давления на Тель-Авив для обеспечения бесперебойных поставок, отмечал источник.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ХАМАС участвует в обсуждении вопроса об управлении Газой, пишут СМИ
Вчера, 02:17
Кроме того, Фидан отметит, что необходимо как можно скорее обеспечить меры, которые позволят именно палестинцам управлять полуэксклавом и поддерживать в нем безопасность.
С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю тел заложников, погибших в плену.
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ХАМАС выразило готовность сложить тяжелое оружие
Вчера, 11:20
 
В миреИзраильТурцияСтамбулХакан ФиданХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
