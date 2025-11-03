Рейтинг@Mail.ru
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные - РИА Новости, 03.11.2025
17:50 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
Более 100 человек убиты, более 200 пострадали в результате стрельбы в период хэллоуинских выходных в США, подсчитало РИА Новости на основании информации из... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, сша, кливленд, техас
В мире, США, Кливленд, Техас
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные

Более ста человек убиты в ходе хэллоуинских выходных в США, включая подростков

© AP Photo / Jenny Kane
Полицейская машина
© AP Photo / Jenny Kane
Полицейская машина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Более 100 человек убиты, более 200 пострадали в результате стрельбы в период хэллоуинских выходных в США, подсчитало РИА Новости на основании информации из открытых источников.
За выходные американские СМИ сообщали об 11 случаях стрельбы, когда было четыре и более пострадавших. Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, пострадали восемь несовершеннолетних. Четверых подростков ранили на праздновании в Техасе.
Инциденты происходили в ночь на субботу и воскресенье.
Всего за выходные произошло более 250 случаев стрельбы, следует из статистики ведущей учет организации Gun Violence Archive. Не все они связаны с празднованием Хэллоуина.
Но американские СМИ сообщали, в частности, о следующих случаях: пятеро пострадали в результате внезапной стрельбы в Оклахоме на вечеринке во дворе частного дома, четверо ранены в Вирджинии, двое - в Висконсине, где на празднование собрались около 500 человек, возле бара в Миннесоте убили одного и ранили двоих, в Юте убили одного и ранили двоих подростков, есть жертвы стрельбы на вечеринках в Калифорнии.
1 ноября, 16:26
В США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хэллоуин
