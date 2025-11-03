https://ria.ru/20251103/ssha-2052661675.html
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные - РИА Новости, 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
Более 100 человек убиты, более 200 пострадали в результате стрельбы в период хэллоуинских выходных в США, подсчитало РИА Новости на основании информации из... РИА Новости, 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
Более ста человек убиты в ходе хэллоуинских выходных в США, включая подростков