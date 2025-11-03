Рейтинг@Mail.ru
NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 03.11.2025 (обновлено: 16:48 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/ssha-2052626425.html
NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями
NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 03.11.2025
NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями
Администрация президента США Дональда Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике, не исключает привлечение войск, сообщает телеканал РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:48:00+03:00
2025-11-03T16:48:00+03:00
в мире
мексика
сша
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e8ff25b33a824a78caf664e7fe824a7.jpg
https://ria.ru/20251102/ssha-2052468182.html
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31dd720a572469a83f840f683045e209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша, дональд трамп, nbc
В мире, Мексика, США, Дональд Трамп, NBC
NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

NBC: США планируют отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике, не исключает привлечение войск, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Администрация Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями", - говорится в публикации.
По данным источников телеканала, ранние этапы подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики, уже начались.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: власти США не собираются получать разрешение на удары по картелям
2 ноября, 07:32
 
В миреМексикаСШАДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала