NBC: США могут отправить войска в Мексику для борьбы с наркокартелями
Администрация президента США Дональда Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике, не исключает привлечение войск, сообщает телеканал РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T13:48:00+03:00
2025-11-03T13:48:00+03:00
2025-11-03T16:48:00+03:00
