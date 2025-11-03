Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Большинство американцев считают и Республиканскую, и Демократическую партию излишне радикальными и обвиняют их в нечестном управлении, следует из данных исследовательского центра Большинство американцев считают и Республиканскую, и Демократическую партию излишне радикальными и обвиняют их в нечестном управлении, следует из данных исследовательского центра Pew Research Center

"Большинство респондентов по-прежнему считают обе партии чрезмерно радикальными в своих позициях, хотя эта характеристика чаще применяется к Республиканской партии (61%), чем к Демократической (57%)", – приводит итоги опроса исследовательский центр.

Дональда Трампа. Особенно острое разочарование испытывают демократы и независимые избиратели, которые симпатизируют этой партии. Они критикуют не только республиканцев, но и свою собственную политическую силу. Согласно опросу, 67% сторонников Демократической партии испытывают чувство фрустрации – это значительно превышает показатели 2021 и 2019 годов. Главной причиной недовольства является недостаточно решительная позиция партии в противостоянии администрации президента США

Четверть опрошенных американцев считает, что ни одна из партий не отражает их интересы в полной мере.

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос среди 3445 взрослых американцев в период с 22 по 28 сентября 2025 года, еще до начала шатдауна. Опросы проводились либо онлайн, либо по телефону.