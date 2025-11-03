Рейтинг@Mail.ru
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос
02:00 03.11.2025
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2025
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос
Большинство американцев считают и Республиканскую, и Демократическую партию излишне радикальными и обвиняют их в нечестном управлении, следует из данных... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американцы считают, что обе партии настроены радикально, показал опрос

Pew Research Center: американцы обвиняют обе партии в нечестном управлении

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Большинство американцев считают и Республиканскую, и Демократическую партию излишне радикальными и обвиняют их в нечестном управлении, следует из данных исследовательского центра Pew Research Center.
"Большинство респондентов по-прежнему считают обе партии чрезмерно радикальными в своих позициях, хотя эта характеристика чаще применяется к Республиканской партии (61%), чем к Демократической (57%)", – приводит итоги опроса исследовательский центр.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
