Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ, все они поражены, сообщило Минобороны РФ.