Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ, все они поражены, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Украина терпит поражение
Военнослужащие российской группировки "Запад" продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Купянске, противник выбит с четырех укрепленных позиций, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, добавили в ведомстве. Также военно ведомство РФ подчеркнуло, что российская группировка "Запад" сорвала две попытки окруженной в Купянске группировки ВСУ прорваться в районах Нечволодовки и Благодатовки.
Подразделения группировки войск "Центр" отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, отметили в министерстве обороны России. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.
Трамп не теряет надежды остановить украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет "последней капли", оно не иссякнет.
Киев, деньги и оружие для Украины
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не обязана финансировать Киев, у нее нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого.
Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 год, включая кредит, пока решения нет, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
Глава минобороны страны Гуидо Крозетто сообщил о том, что Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине.
Белоруссия на стороне России
Белорусские миротворцы будут готовы разместиться на Украине, если это потребуется и если соответствующее решение примет глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей.
Хакеры против Киева
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины получили данные о расположении воинских частей СБУ.
Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ
Вчера, 06:13
Активы РФ принадлежат только РФ
Медведев предупредил, что Запад зря поставил на Киев
Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Запад передал Украине 500 миллиардов евро, а киевский режим украл безмерное количество выделенных средств.
Зампред Совбеза РФ, говоря о будущем киевского режима, который пользуется поддержкой Запада, провел параллели с окончанием присутствия США в Афганистане, и пообещал возврат российской власти на исконно российские земли.
Сообщений о новых переговорах нет
Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.