Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины - РИА Новости, 03.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 03.11.2025
Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины - РИА Новости, 03.11.2025
Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины
Российские военные в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар, в том... РИА Новости, 03.11.2025
Спецоперация, 3 ноября: ВС России ударили "Кинжалами" по ВПК Украины

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ, все они поражены, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Освобождение зданий в Димитрове - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове
Вчера, 15:31

Украина терпит поражение

Военнослужащие российской группировки "Запад" продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Купянске, противник выбит с четырех укрепленных позиций, сообщили в Минобороны РФ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, добавили в ведомстве. Также военно ведомство РФ подчеркнуло, что российская группировка "Запад" сорвала две попытки окруженной в Купянске группировки ВСУ прорваться в районах Нечволодовки и Благодатовки.
Подразделения группировки войск "Центр" отбили 10 атак окруженных в Красноармейске ВСУ, 4 попытки деблокады, противник потерял более 50 военных, отметили в министерстве обороны России. Военнослужащие группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
Вчера, 13:19

Трамп не теряет надежды остановить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет "последней капли", оно не иссякнет.

Киев, деньги и оружие для Украины

Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не обязана финансировать Киев, у нее нет ни моральных, ни политических, ни экономических причин для этого.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Bloomberg узнало о поставках Британией Киеву дополнительной партии ракет
Вчера, 13:37
Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 год, включая кредит, пока решения нет, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
Глава минобороны страны Гуидо Крозетто сообщил о том, что Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине.

Белоруссия на стороне России

Белорусские миротворцы будут готовы разместиться на Украине, если это потребуется и если соответствующее решение примет глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей.

Хакеры против Киева

Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины получили данные о расположении воинских частей СБУ.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ
Вчера, 06:13

Активы РФ принадлежат только РФ

Италия, Франция и Бельгия выступают против инициативы по передаче Киеву замороженных активов РФ как основу для кредита Украине, пишет газета Corriere della Sera.
В Евросоюзе опасаются, что Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если ЕС не согласует предложение Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ как основу для кредита Украине, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Медведев предупредил, что Запад зря поставил на Киев

Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку киевского режима, тем страшнее будет конец для него, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Запад передал Украине 500 миллиардов евро, а киевский режим украл безмерное количество выделенных средств.
Зампред Совбеза РФ, говоря о будущем киевского режима, который пользуется поддержкой Запада, провел параллели с окончанием присутствия США в Афганистане, и пообещал возврат российской власти на исконно российские земли.

Сообщений о новых переговорах нет

Анкара не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Медведев предсказал Украине сценарий, аналогичный афганскому
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВиктор ОрбанГуидо КрозеттоЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
