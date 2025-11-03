https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052617390.html
ВС России поразили места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации РИА Новости, 03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении.