ВС России поразили места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 03.11.2025
ВС России поразили места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации РИА Новости, 03.11.2025
2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Удар по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
