ВС России поразили места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА ВСУ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах", - говорится в сообщении.