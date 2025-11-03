ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо объектов газо-энергетического комплекса была поражена инфраструктура военного аэродрома, а также ремонтная база техники ВСУ.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
