ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 03.11.2025 (обновлено: 13:08 03.11.2025)
ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
безопасность
россия, украина, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке военного ведомства.
Помимо объектов газо-энергетического комплекса была поражена инфраструктура военного аэродрома, а также ремонтная база техники ВСУ.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
