ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 03.11.2025
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:57:00+03:00
2025-11-03T06:57:00+03:00
2025-11-03T06:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
сумская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
На Сумском направлении ВС России сорвали три попытки выдвижения штурмовиков ВСУ