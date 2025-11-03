ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские штурмовики пытались выдвинуться в районе Варачино и Степового. Обе попытки также провалились.