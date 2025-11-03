Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 03.11.2025
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 03.11.2025
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
сумская область
владимир путин
вооруженные силы украины
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении

На Сумском направлении ВС России сорвали три попытки выдвижения штурмовиков ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские штурмовики пытались выдвинуться в районе Варачино и Степового. Обе попытки также провалились.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
