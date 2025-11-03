Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 03.11.2025 (обновлено: 06:57 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052582046.html
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - РИА Новости, 03.11.2025
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки в Сумской области из-за отсутствия снабжения и регулярных... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:48:00+03:00
2025-11-03T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9cc763c16b4d525229036646f493d7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков

Боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе Садков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки в Сумской области из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Садков из-за отсутствия снабжения и регулярного огневого воздействия по позициям ВСУ у личного состава противника отмечаются случаи панических атак и бегства с позиций", — сказал собеседник агентства.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала