Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки в Сумской области из-за отсутствия снабжения и регулярных обстрелов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.