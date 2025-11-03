https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052582046.html
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков - РИА Новости, 03.11.2025
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Некоторые боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе населенного пункта Садки в Сумской области из-за отсутствия снабжения и регулярных... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:48:00+03:00
2025-11-03T06:48:00+03:00
2025-11-03T06:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9cc763c16b4d525229036646f493d7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевики ВСУ бегут с позиций в районе Садков
Боевики ВСУ начали паниковать и бежать с позиций в районе Садков