Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052577138.html
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах - РИА Новости, 03.11.2025
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах
Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:16:00+03:00
2025-11-03T05:16:00+03:00
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773508_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_505e6f86976e595e7f1cf63478e8b309.jpg
https://ria.ru/20251102/vsu-2052543310.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773508_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5aecda85df01416ab448d85fa87ee9e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах

Бойцы группировки "Днепр" отрабатывают езду на мотоциклах в боевых действиях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки ведения штурмовых действий с использованием мотоциклов на пересеченной местности и эвакуации на них раненых, сообщили в Минобороны РФ.
"Мототехника позволяет бойцам быстро и незаметно добираться до позиций противника. Кроме того, двухколесный транспорт маневреннее и менее уязвим для воздушных и артиллерийских атак противника", - пояснили в оборонном ведомстве.
Передача тел солдат ВСУ Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ
Вчера, 20:35
Как отметили в МО, регулярные тренировки на полигонах дают военнослужащим реакцию и умение управлять мотоциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им при выполнении боевых задач.
"Метод достаточно эффективный. Проходим подготовку: обучение езде на мотоциклах, выдвижение наших групп, эвакуация раненых на мотоциклах. Метод показывает положительные результаты. Мотоциклы достаточно мощные, спортивные, хорошая резина, поэтому достаточно проходимые в тех условиях, в которых проходим службу", - рассказал журналистам командир взвода с позывным "Синоптик".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала