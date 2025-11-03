В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки ведения штурмовых действий с использованием мотоциклов на пересеченной местности и эвакуации на них раненых, сообщили в Минобороны РФ.

"Мототехника позволяет бойцам быстро и незаметно добираться до позиций противника. Кроме того, двухколесный транспорт маневреннее и менее уязвим для воздушных и артиллерийских атак противника", - пояснили в оборонном ведомстве.

Как отметили в МО, регулярные тренировки на полигонах дают военнослужащим реакцию и умение управлять мотоциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им при выполнении боевых задач.