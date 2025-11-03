https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052577138.html
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах - РИА Новости, 03.11.2025
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах
Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки... РИА Новости, 03.11.2025
Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области военные отрабатывают езду на мотоциклах
Бойцы группировки "Днепр" отрабатывают езду на мотоциклах в боевых действиях
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового полка гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" на полигоне в тыловом районе в Запорожской области отрабатывают навыки ведения штурмовых действий с использованием мотоциклов на пересеченной местности и эвакуации на них раненых, сообщили в Минобороны РФ.
"Мототехника позволяет бойцам быстро и незаметно добираться до позиций противника. Кроме того, двухколесный транспорт маневреннее и менее уязвим для воздушных и артиллерийских атак противника", - пояснили в оборонном ведомстве.
Как отметили в МО, регулярные тренировки на полигонах дают военнослужащим реакцию и умение управлять мотоциклом в экстремальных условиях, что в дальнейшем поможет им при выполнении боевых задач.
"Метод достаточно эффективный. Проходим подготовку: обучение езде на мотоциклах, выдвижение наших групп, эвакуация раненых на мотоциклах. Метод показывает положительные результаты. Мотоциклы достаточно мощные, спортивные, хорошая резина, поэтому достаточно проходимые в тех условиях, в которых проходим службу", - рассказал журналистам командир взвода с позывным "Синоптик".