Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 03.11.2025
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.11.2025
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил пункт временной дислокации противника на... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:05:00+03:00
2025-11-03T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
днепр (река)
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил в заброшенном доме ПВД ВСУ с личным составом. Выполнив доразведку здания и убедившись в его активном использовании украинскими боевиками, оператор немедленно передал координаты цели на командный пункт, где было принято решение на уничтожение ПВД ударным БПЛА.
После запуска "Молнии-2", снаряженной противотанковой миной ТМ-62, оператор преодолел водный рубеж и, профессионально управляя беспилотником, точно поразил цель, оставив под развалинами дома до отделения украинских военных.
Расчеты всех типов беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" без перерыва производят воздушную разведку над правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, вскрывают замаскированные военные объекты, технику, огневые средства, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение ударных дронов на выявленные цели.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
