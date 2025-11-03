https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052576380.html
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ивановского гвардейского соединения ВДВ
из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ
на каховском направлении в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.
В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра
оператор БПЛА обнаружил в заброшенном доме ПВД ВСУ с личным составом. Выполнив доразведку здания и убедившись в его активном использовании украинскими боевиками, оператор немедленно передал координаты цели на командный пункт, где было принято решение на уничтожение ПВД ударным БПЛА.
После запуска "Молнии-2", снаряженной противотанковой миной ТМ-62, оператор преодолел водный рубеж и, профессионально управляя беспилотником, точно поразил цель, оставив под развалинами дома до отделения украинских военных.
Расчеты всех типов беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" без перерыва производят воздушную разведку над правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, вскрывают замаскированные военные объекты, технику, огневые средства, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение ударных дронов на выявленные цели.