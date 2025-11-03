Расчет БПЛА уничтожил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 3 ноя - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на каховском направлении в Херсонской области", - сказали в оборонном ведомстве.

В ходе очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил в заброшенном доме ПВД ВСУ с личным составом. Выполнив доразведку здания и убедившись в его активном использовании украинскими боевиками, оператор немедленно передал координаты цели на командный пункт, где было принято решение на уничтожение ПВД ударным БПЛА.

После запуска "Молнии-2", снаряженной противотанковой миной ТМ-62, оператор преодолел водный рубеж и, профессионально управляя беспилотником, точно поразил цель, оставив под развалинами дома до отделения украинских военных.