"Спартак" рассматривает тренера "Целе" на замену Станковичу, пишут СМИ
Футбол
 
10:41 03.11.2025
"Спартак" рассматривает тренера "Целе" на замену Станковичу, пишут СМИ
спорт, альберт риера, целе, спартак москва
Футбол, Спорт, Альберт Риера, Целе, Спартак Москва
"Спартак" рассматривает тренера "Целе" на замену Станковичу, пишут СМИ

Sportklub: "Спартак" рассматривает тренера "Целе" Риеру на замену Станковичу

Деян Станкович
Деян Станкович
Деян Станкович
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представители московского "Спартака" планируют посетить ближайший матч Лиги конференций с участием словенского футбольного клуба "Целе", чтобы понаблюдать за работой главного тренера Альберта Риеры, сообщает Sportklub.
В четверг "Целе" примет польскую "Легию" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций.
Отмечается, что Риера является одним из кандидатов на замену главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу. По информации источника, в услугах специалиста также заинтересованы загребское "Динамо" и белградская "Црвена Звезда", руководство которой готовит Риере зарплатное предложение в размере 1,6 млн евро за сезон без учета дополнительных бонусов. При этом уточняется, что испанец, чей контракт с "Целе" рассчитан до конца сезона, не намерен принимать каких-либо решений о продолжении карьеры как минимум до декабря.
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где с момента старта общего этапа победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.
Станковичу 47 лет. Он возглавил "Спартак" 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027 года. В октябре сообщалось, что руководство столичной команды с высокой долей вероятности может принять решение об увольнении специалиста.
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Хуже быть не может... "Спартак" Станковича попал под "быков" в Краснодаре
2 ноября, 21:40
 
Футбол Спорт Альберт Риера Целе Спартак Москва
 
