Рейтинг@Mail.ru
Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/soros-2052569620.html
Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии
Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии - РИА Новости, 03.11.2025
Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии
Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:43:00+03:00
2025-11-03T03:43:00+03:00
в мире
калифорния
сша
техас
джордж сорос
гэвин ньюсом
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6f9a52710db9a3caf1a506762a3bf2c.jpg
https://ria.ru/20251019/soros-2049163262.html
https://ria.ru/20251018/soros-2049092151.html
калифорния
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7dcb8c67a63437a37f588547916dfd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, техас, джордж сорос, гэвин ньюсом, politico
В мире, Калифорния, США, Техас, Джордж Сорос, Гэвин Ньюсом, Politico
Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии

Politico: Сорос поддерживает Ньюсома, несмотря на уход многих спонсоров

© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico.
"Из более чем 30 миллиардеров, которые когда-то финансировали Ньюсома, только семеро, включая Джорджа Сороса, вложили деньги в перераспределение избирательных округов", - говорится в статье.
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В фонде Сороса готовят защиту на случай проверки налоговой, пишут СМИ
19 октября, 03:22
Издание подчеркивает, что Ньюсом использует инициативу по перекройке избирательных округов в Калифорнии для создания спонсорской базы в преддверии президентских выборов 2028 года. На данный момент Ньюсом позиционируется как один из лидеров среди кандидатов на пост президента США от демократов в 2028 году.
В августе агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палата представителей и сенат штата Техас одобрили новые карты избирательных округов, которые дают республиканцам большее преимущество на выборах в конгресс 2026 года. Позднее губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов. В ответ на это демократы инициировали изменение границ округов в Калифорнии, губернатор штата подписал соответствующий законопроект.
Американский миллиардер Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сорос активизировал раздачу грантов, сообщили СМИ
18 октября, 14:42
 
В миреКалифорнияСШАТехасДжордж СоросГэвин НьюсомPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала