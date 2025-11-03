Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico.