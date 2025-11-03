Сорос продолжает поддерживать губернатора Калифорнии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico.
"Из более чем 30 миллиардеров, которые когда-то финансировали Ньюсома, только семеро, включая Джорджа Сороса, вложили деньги в перераспределение избирательных округов", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что Ньюсом использует инициативу по перекройке избирательных округов в Калифорнии для создания спонсорской базы в преддверии президентских выборов 2028 года. На данный момент Ньюсом позиционируется как один из лидеров среди кандидатов на пост президента США от демократов в 2028 году.
В августе агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палата представителей и сенат штата Техас одобрили новые карты избирательных округов, которые дают республиканцам большее преимущество на выборах в конгресс 2026 года. Позднее губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов. В ответ на это демократы инициировали изменение границ округов в Калифорнии, губернатор штата подписал соответствующий законопроект.
