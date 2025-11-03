Рейтинг@Mail.ru
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
Теннис
 
09:07 03.11.2025 (обновлено: 09:08 03.11.2025)
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге
Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Синнер вновь стал первой ракеткой мира, Медведев поднялся в рейтинге

Синнер после победы на "Мастерсе" в Париже вновь стал первой ракеткой мира

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Синнер выиграл турнир серии "Мастерс" в Париже, победив в финале канадца Феликса Оже-Альяссима. В сентябре итальянец не смог защитить титул на Открытом чемпионате США и уступил лидерство в рейтинге испанцу Карлосу Алькарасу, одолевшему Синнера в решающей встрече.
Россиянин Даниил Медведев, дошедший до четвертьфинала парижского "Мастерса", сохранил статус первой ракетки России, поднявшись с 13-й на 12-ю строчку. Его соотечественник Андрей Рублев переместился с 17-й на 16-ю позицию. Карен Хачанов потерял четыре строчки и теперь располагается на 18-м месте.
Рейтинг ATP, версия от 3 ноября:
1 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500 баллов;
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 11250;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5560;
4 (4). Тейлор Фриц (США) - 4735;
5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 4580;
6 (7). Бен Шелтон (США) - 3970;
7 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 3935;
8 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3845;
9 (8). Лоренцо Музетти (Италия) - 3685;
10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) - 3235...
12 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2960...
16 (17). Андрей Рублев (Россия) - 2560...
18 (14). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
