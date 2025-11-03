Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ" в Национальном центре "Россия" посмотрел фильм о России, снятый в формате 360 градусов, передает корреспондент РИА Новости.