Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов - РИА Новости, 03.11.2025
17:01 03.11.2025 (обновлено: 18:01 03.11.2025)
Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов
2025-11-03T17:01:00+03:00
2025-11-03T18:01:00+03:00
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ" в Национальном центре "Россия" посмотрел фильм о России, снятый в формате 360 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Русского географического общества на Шойгу надели специальные VR-очки и предложили ознакомиться с фильмом, что он и сделал.
Как объяснили сотрудники стенда, для создания фильма использовались кадры из десяти российских регионов, в том числе, Крыма и Мурманской области, а также с Дальнего Востока.
