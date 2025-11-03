https://ria.ru/20251103/shojgu-2052654069.html
Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов
Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов - РИА Новости, 03.11.2025
Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в понедельник во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ" в Национальном центре "Россия" посмотрел фильм о России,... РИА Новости, 03.11.2025
Шойгу на фестивале "Народы России и СНГ"
Шойгу в VR-очках посмотрел фильм про Россию в формате 360 градусов на фестивале "Народы России и СНГ".
