16:35 03.11.2025
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России
россия, сергей шойгу, снг
Культура, Россия, Сергей Шойгу, СНГ
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России

Шойгу: еще будет сняты фильмы, которые встанут в один ряд с советской классикой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Я очень надеюсь, что и дальше это движение будет, и у нас появятся новые фильмы, такие, как киноэпопея "Освобождение" (режиссера Юрия, - ред.) Озерова, как "Они сражались за Родину" (режиссера Сергея, - ред.) Бондарчука, и многое, многое другое.", - сказал Шойгу во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ".
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Совбезе рассказали об идее создания сериала "Искра" странами СНГ
2 ноября, 15:49
По его словам, еще "многое не снято", но "очень многое написано".
Шойгу отметил, что за первые 25 лет после распада Советского Союза многое в части кинематографа, особенно в области патриотического, исторического, документального кино, было утрачено.
Однако сейчас многие российские кинопроизводители уже сделали "гигантский шаг в части восстановления исторической памяти", подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин назвал историей для фильма случай с иконами, спасшими бойцов СВО
29 октября, 15:29
 
КультураРоссияСергей ШойгуСНГ
 
 
