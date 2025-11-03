Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Я очень надеюсь, что и дальше это движение будет, и у нас появятся новые фильмы, такие, как киноэпопея "Освобождение" (режиссера Юрия, - ред.) Озерова, как "Они сражались за Родину" (режиссера Сергея, - ред.) Бондарчука, и многое, многое другое.", - сказал Шойгу во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ ".

По его словам, еще "многое не снято", но "очень многое написано".

Шойгу отметил, что за первые 25 лет после распада Советского Союза многое в части кинематографа, особенно в области патриотического, исторического, документального кино, было утрачено.