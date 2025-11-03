https://ria.ru/20251103/shojgu-2052650969.html
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России - РИА Новости, 03.11.2025
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России
Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник... РИА Новости, 03.11.2025
Шойгу оценил развитие патриотического кинематографа в России
Шойгу: еще будет сняты фильмы, которые встанут в один ряд с советской классикой
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Патриотический кинематограф в России развивается, еще будет сняты фильмы, которые можно будет поставить в один ряд с советской классикой, сообщил в понедельник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Я очень надеюсь, что и дальше это движение будет, и у нас появятся новые фильмы, такие, как киноэпопея "Освобождение" (режиссера Юрия, - ред.) Озерова, как "Они сражались за Родину" (режиссера Сергея, - ред.) Бондарчука, и многое, многое другое.", - сказал Шойгу во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ".
во время посещения фестиваля "Народы России и СНГ
По его словам, еще "многое не снято", но "очень многое написано".
Шойгу отметил, что за первые 25 лет после распада Советского Союза многое в части кинематографа, особенно в области патриотического, исторического, документального кино, было утрачено.
Однако сейчас многие российские кинопроизводители уже сделали "гигантский шаг в части восстановления исторической памяти", подчеркнул секретарь Совбеза РФ
