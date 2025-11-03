Рейтинг@Mail.ru
Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/shevchenko-2052644443.html
Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд
Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд - РИА Новости, 03.11.2025
Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд
Дело по обвинению в госизмене заявлявшего о диктатуре на Украине депутата Верховной рады Евгения Шевченко передано в суд, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:35:00+03:00
2025-11-03T15:35:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251031/mer-2052195668.html
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051656679.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд

На Украине передали в суд дело по обвинению депутата Рады Шевченко в госизмене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Дело по обвинению в госизмене заявлявшего о диктатуре на Украине депутата Верховной рады Евгения Шевченко передано в суд, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР).
Украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в СБУ в ноябре 2024 года сообщало, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене. Тогда же он был помещен под стражу. В октябре этого года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила Шевченко новое обвинение, на этот раз – в легализации 215,5 тысячи долларов.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд на Украине отправил экс-мэра Одессы под круглосуточный домашний арест
31 октября, 19:33
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который совершил государственную измену и завладел обманом средствами частного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
Имя депутата ведомство не называет. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о Евгении Шевченко.
Глава украинской энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд на Украине арестовал экс-главу "Укрэнерго"
29 октября, 22:01
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала