Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

Дело о госизмене депутата Рады Шевченко передали в суд

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Дело по обвинению в госизмене заявлявшего о диктатуре на Украине депутата Верховной рады Евгения Шевченко передано в суд, сообщили в понедельник в государственном бюро расследований (ГБР).

Украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в СБУ в ноябре 2024 года сообщало, что депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине , обвиняется в государственной измене. Тогда же он был помещен под стражу. В октябре этого года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила Шевченко новое обвинение, на этот раз – в легализации 215,5 тысячи долларов.

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который совершил государственную измену и завладел обманом средствами частного предприятия. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.