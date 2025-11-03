https://ria.ru/20251103/shakhmaty-2052639766.html
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
Российский шахматист Сергей Лобанов уступил поляку Кацперу Пёруну по итогам тай-брейка и не смог выйти во второй раунд Кубка мира, который проходит в Гоа
2025-11-03T15:08:00+03:00
2025-11-03T15:08:00+03:00
2025-11-03T15:25:00+03:00
спорт
гоа
индия
владислав артемьев
евгений наер
шахматы
гоа
индия
гоа, индия, владислав артемьев, евгений наер, шахматы
Спорт, Гоа, Индия, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Шахматы
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
Шахматист Лобанов по итогам тай-брейка не смог выйти во второй раунд Кубка мира