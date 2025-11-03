Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский шахматист Сергей Лобанов уступил поляку Кацперу Пёруну по итогам тай-брейка и не смог выйти во второй раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).

По сумме двух партий тай-брейка Пёрун обыграл Лобанова со счетом 1,5:0,5.

В воскресенье по итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться россиянам Владиславу Артемьеву , Алексею Гребневу, Евгению Наеру , Ивану Землянскому и Арсению Нестерову.