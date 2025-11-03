Рейтинг@Mail.ru
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
15:08 03.11.2025
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира
Российский шахматист Сергей Лобанов уступил поляку Кацперу Пёруну по итогам тай-брейка и не смог выйти во второй раунд Кубка мира, который проходит в Гоа... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
спорт
гоа
индия
владислав артемьев
евгений наер
шахматы
2025
Шахматист Лобанов не смог выйти во второй раунд Кубка мира

Шахматист Лобанов по итогам тай-брейка не смог выйти во второй раунд Кубка мира

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский шахматист Сергей Лобанов уступил поляку Кацперу Пёруну по итогам тай-брейка и не смог выйти во второй раунд Кубка мира, который проходит в Гоа (Индия).
По сумме двух партий тай-брейка Пёрун обыграл Лобанова со счетом 1,5:0,5.
В воскресенье по итогам вторых партий первого раунда напрямую в следующий круг удалось пробиться россиянам Владиславу Артемьеву, Алексею Гребневу, Евгению Наеру, Ивану Землянскому и Арсению Нестерову.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом 2 миллиона долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
