Рейтинг@Mail.ru
В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.11.2025 (обновлено: 15:31 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/serbija-2052641580.html
В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти
В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти - РИА Новости, 03.11.2025
В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти
Студенты и учащиеся гимназий, а также граждане постарше перекрыли улицу Таковску у парламента Сербии, чтобы провести акцию - 16 минут молчания по погибшим в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:20:00+03:00
2025-11-03T15:31:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
сша
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052640943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4e2a90d3053d21f00b1ecc948c3785c6.jpg
https://ria.ru/20251103/serbija-2052574715.html
https://ria.ru/20251102/serbiya-2052510595.html
https://ria.ru/20251102/vuchich-2052499892.html
сербия
белград (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052640943_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_6acde0f6c36cd6a1d276a94a7a9f7f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), США, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти

Студенты собрались у парламента Сербии для акции в честь погибших в Нови-Саде

© AP Photo / Darko VojinovicПротест в Белграде, Сербия
Протест в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Протест в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Студенты и учащиеся гимназий, а также граждане постарше перекрыли улицу Таковску у парламента Сербии, чтобы провести акцию - 16 минут молчания по погибшим в Нови-Саде при падении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года передает корреспондент РИА Новости.
Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины (парламента) в Белграде. Утром в понедельник обстановка у парламента мирная, движение по улице Таковской было нормализовано.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде. 2 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
Вчера, 04:44
К 11.52 (13.52 мск) - времени трагедии в Нови-Саде к перекрестку и ограждению перед парламентом подошли студенты, учащиеся гимназий граждане постарше. Движение по улице было перекрыто, собравшиеся провели 16 минут молчания и стали расходиться, остались несколько десятков человек.
У ограждения перед Скупщиной установлена палатка. Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем объявила о начале голодовки перед Скупщиной с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента.
В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: мать погибшего при обрушении на вокзале в Сербии начала голодовку
2 ноября, 15:23
Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил о том, что участники протеста у Скупщины Сербии находятся в контакте с посольством США.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии
2 ноября, 14:19
 
В миреСербияБелград (город)СШААлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала