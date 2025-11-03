В Сербии студенты перекрыли улицу у парламента, чтобы провести акцию памяти

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Студенты и учащиеся гимназий, а также граждане постарше перекрыли улицу Таковску у парламента Сербии, чтобы провести акцию - 16 минут молчания по погибшим в Нови-Саде при падении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года передает корреспондент РИА Новости.

Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины (парламента) в Белграде . Утром в понедельник обстановка у парламента мирная, движение по улице Таковской было нормализовано.

К 11.52 (13.52 мск) - времени трагедии в Нови-Саде к перекрестку и ограждению перед парламентом подошли студенты, учащиеся гимназий граждане постарше. Движение по улице было перекрыто, собравшиеся провели 16 минут молчания и стали расходиться, остались несколько десятков человек.

У ограждения перед Скупщиной установлена палатка. Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем объявила о начале голодовки перед Скупщиной с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента.

В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил о том, что участники протеста у Скупщины Сербии находятся в контакте с посольством США

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.