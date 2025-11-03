В Сербии обвинили протестующих в нападении на сторонников властей

БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Сербские протестующие забросали палаточный лагерь сторонников властей перед зданием парламента пиротехникой, есть пострадавшие, сообщила председатель скупщины Ана Брнабич в соцсети X.
"Протестующие, которые вечером собрались перед Пионерским парком с намерением вызвать столкновения, кровопролитие, братоубийственной конфликт, флаерами, которые бросали, подожгли одну из палаток и так травмировали несколько человек", — написала она.
По словам Брнабич, сторонники властей в палаточном городке в ответ лишь сильнее сплотились в поддержку президента Александра Вучича.
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем начала голодовку перед Скупщиной (парламентом) в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента, стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента, две группы граждан разделили тяжело экипированные кордоны полиции и жандармерии.
В соцсетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия". Вучич в воскресенье снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
