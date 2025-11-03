В Сербии обвинили протестующих в нападении на сторонников властей

"Протестующие, которые вечером собрались перед Пионерским парком с намерением вызвать столкновения, кровопролитие, братоубийственной конфликт, флаерами, которые бросали, подожгли одну из палаток и так травмировали несколько человек", — написала она.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.