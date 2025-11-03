https://ria.ru/20251103/sanktsii-2052679071.html
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" - РИА Новости, 03.11.2025
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли... РИА Новости, 03.11.2025
экономика
индия
китай
сша
дональд трамп
патрик пуянне
клаудио дескальци
роснефть
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
