Рейтинг@Mail.ru
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 03.11.2025 (обновлено: 21:02 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/sanktsii-2052679071.html
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" - РИА Новости, 03.11.2025
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:44:00+03:00
2025-11-03T21:02:00+03:00
экономика
индия
китай
сша
дональд трамп
патрик пуянне
клаудио дескальци
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:20:2485:1418_1920x0_80_0_0_4e2d7237094904d9f1a8c96ea4f58043.jpg
https://ria.ru/20251103/es-2052645329.html
https://ria.ru/20251103/amerika-2052676829.html
индия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_362710a74e82370f37850c512baedd7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, китай, сша, дональд трамп, патрик пуянне, клаудио дескальци, роснефть, лукойл, bp plc.
Экономика, Индия, Китай, США, Дональд Трамп, Патрик Пуянне, Клаудио Дескальци, Роснефть, ЛУКОЙЛ, BP Plc.
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"

Пуянне: санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" серьезны

© AP Photo / Valentina PetrovaОфис компании "Лукойл" в Софии
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Ограничения, введённые президентом США Дональдом Трампом против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", приведут к задержкам поставок и замедлению торговли нефтью, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Трамп 22 октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи "Лукойлом" активов в ЕС
Вчера, 15:41
"Эти ограничения серьёзны и замедляют поставки", — сказал Пуянне, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби, его слова приводит агентство Блумберг.
При этом он добавил, что совокупная доля двух компаний составляет около 60% российского экспорта.
В свою очередь, глава BP Мюррей Очинклосс также заявил, что санкции "уже оказывают заметное давление на рынок", отмечает агентство.
Блумберг уточняет, что меры, направленные на сокращение энергетических доходов России, уже вынудили Индию и Китай искать альтернативных поставщиков. В то же время глава Eni Клаудио Дескальци в интервью телеканалу Bloomberg TV призвал "проявлять осторожность" в оценке последствий.
"Раньше такого не происходило, но если теперь Китай и Индия заявят, что готовы соблюдать ограничения, — это будет совсем иная ситуация", — подчеркнул он.
Дмитрий - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полянский рассказал, почему санкции не коснутся "Росатома"
Вчера, 20:17
 
ЭкономикаИндияКитайСШАДональд ТрампПатрик ПуяннеКлаудио ДескальциРоснефтьЛУКОЙЛBP Plc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала