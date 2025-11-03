https://ria.ru/20251103/rybakina-2052669960.html
Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла польку Игу Швёнтек в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025
Рыбакина одержала победу над Швентек в матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде