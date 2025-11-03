Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA
Теннис
 
19:00 03.11.2025
Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA
Рыбакина обыграла Швентек в матче итогового турнира WTA
спорт, казахстан, саудовская аравия, елена рыбакина, ига швентек, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Казахстан, Саудовская Аравия, Елена Рыбакина, Ига Швентек, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла польку Игу Швёнтек в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Рыбакиной, которая занимает шестую строчку в рейтинге WTA. Швёнтек является второй ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Serena Williams Group
03 ноября 2025 • начало в 17:15
Завершен
Ига Швентек
1 : 26:31:60:6
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для Рыбакиной победа стала второй на итоговом турнире, в субботу она обыграла американку Аманду Анисимову (4). Представительница Казахстана лидирует в турнирной таблице группы Серены Уильямс, Швёнтек занимает второе место.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
Теннис
 
Матч-центр
 
