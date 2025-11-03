Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, сколько рыбы нужно есть взрослым и детям - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/ryba-2052564811.html
Врач объяснил, сколько рыбы нужно есть взрослым и детям
Врач объяснил, сколько рыбы нужно есть взрослым и детям - РИА Новости, 03.11.2025
Врач объяснил, сколько рыбы нужно есть взрослым и детям
Взрослый человек для получения необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 25-30 килограммов рыбы в год, или 600 граммов в неделю, а начинать... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:36:00+03:00
2025-11-03T02:36:00+03:00
общество
питание
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245665_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_ce332fe8cf5bbbcb8b1c5c386f4d0deb.jpg
https://ria.ru/20250302/ryba-2002526557.html
https://ria.ru/20251013/kofe-2047869555.html
https://ria.ru/20251025/nutritsiolog-2050516720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245665_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e5898368de309ba3d319846fc7a9c824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, питание, россия
Общество, Питание, Россия
Врач объяснил, сколько рыбы нужно есть взрослым и детям

Моисеев рассказал, что прикорм ребенка рыбой можно начинать с восьми месяцев

© Depositphotos.com / timolinaРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Depositphotos.com / timolina
Рыба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрослый человек для получения необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 25-30 килограммов рыбы в год, или 600 граммов в неделю, а начинать прикорм ребенка рыбой можно с 8 месяцев, заявил РИА Новости педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев.
"Начинать прикорм ребенка рыбой нужно с 8 месяцев, обычно с диких нежирных сортов глубоководных белых рыб из холодных морей - трески, хека. Красную рыбу, например, семгу, нужно включать в рацион ребенка ближе к году", - сказал врач.
Жареный осетр - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы
2 марта, 03:12
По его словам, рекомендуется начинать с рыбы промышленного производства, потому что она проходит специальный контроль на микробиологическую и химическую безопасность, например, на предмет содержания ртути. Другой плюс промышленного производства, в первый год жизни особенно, это сбалансированное количество белков и жиров.
"На первом году жизни в 8 месяцев мы начинаем от 5 граммов до 30, с 9-10 месяцев доходим до 60 граммов, это на первом году жизни. От 1 года до 3, приблизительно 2-3 раза в неделю по 70 грамм. Затем от 3 лет до 7 лет рекомендуется 2-3 раза в неделю в сумме где-то 350 граммов, с 7 до 11 лет - 420 граммов в неделю. Потом уже с 12 лет - рацион уже, как и у взрослых, 450-600 граммов в неделю. И это уже могут быть любые сорта рыбы", - пояснил Моисеев.
"Взрослый человек для получения в нормальном количестве Омеги-3 должен съедать около 600 граммов рыбы в неделю. Это получается примерно 25-30 килограммов в год", - добавил он. В целом на рыбу и морепродукты у детей сейчас аллергии бывают не чаще, чем на другие продукты питания - молочные или мясные, отметил Моисеев.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
13 октября, 03:31
В рыбе также содержится большое количество полезных веществ, которых нет в других продуктах. "Тут однозначно можно сказать, что это ненасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые уникальны для рыбы. Они важны нам, потому что только с помощью этилполиненасыщенных жирных кислот возможен синтез фосфолипидов, которые будут участвовать в формировании головного мозга и в полноценном развитии человека", - пояснил врач.
Поэтому и во время беременности будущим мамам рекомендовано употреблять рыбопродукты, начиная с самых ранних сроков, потому что формирование центральной нервной системы начинается с седьмой недели беременности.
При этом препарат Омега-3 полноценно не может заменить рыбу, поскольку в рыбе есть еще и белки, которые работают в совокупности с полиненасыщенными жирными кислотами. "И там еще йод и фосфор, и это невозможно все биологически активными добавками заменить. Но в ряде случаев, да, конечно, обогащение продуктов питания Омега-3 полезно, особенно при дефиците этих веществ в организме", - заключил Моисеев.
Оладьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Нутрициолог рассказала о вреде сладкой еды на завтрак
25 октября, 03:08
 
ОбществоПитаниеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала