Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро

КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за один евро.
Ведомство добавило, что Бухарест оплатит налог на добавленную стоимость в размере 21 миллион евро, исходя из заявленной стоимости истребителей и пакета логистической поддержки, оцененного в сто миллионов евро.
"Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты", — заявил на церемонии подписания румынский министр обороны Йонуц Моштяну.
Согласно соглашению Бухарест должен предоставить определенное количество мест в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и государств-партнеров. Уточняется, что истребители предназначены исключительно для учебных целей и не будут использоваться в боевых операциях.
Румыния получила первые истребители F-16 от Португалии в 2016 году. Сейчас страна эксплуатирует около 50 боевых таких самолетов. Центр подготовки пилотов F-16 создали для тренировки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.