Рейтинг@Mail.ru
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 03.11.2025 (обновлено: 23:33 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/rumynija-2052682033.html
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро - РИА Новости, 03.11.2025
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро
Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за один евро. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:10:00+03:00
2025-11-03T23:33:00+03:00
в мире
румыния
нидерланды
бухарест
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg
https://ria.ru/20251103/rumynija-2052609813.html
https://ria.ru/20251029/rumyniya-2051402171.html
румыния
нидерланды
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_8d9203e118c0a136e45d4e4de2514506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, нидерланды, бухарест, нато, f-16
В мире, Румыния, Нидерланды, Бухарест, НАТО, F-16
Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей F-16 за один евро

Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 F-16 по цене в один евро

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за один евро.
«

"Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в один евро", — говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Румыния обсуждает вопрос о размещении дополнительных войск НАТО
Вчера, 11:54
Ведомство добавило, что Бухарест оплатит налог на добавленную стоимость в размере 21 миллион евро, исходя из заявленной стоимости истребителей и пакета логистической поддержки, оцененного в сто миллионов евро.
«
"Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты", — заявил на церемонии подписания румынский министр обороны Йонуц Моштяну.
Согласно соглашению Бухарест должен предоставить определенное количество мест в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и государств-партнеров. Уточняется, что истребители предназначены исключительно для учебных целей и не будут использоваться в боевых операциях.

Румыния получила первые истребители F-16 от Португалии в 2016 году. Сейчас страна эксплуатирует около 50 боевых таких самолетов. Центр подготовки пилотов F-16 создали для тренировки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.

Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США уведомили Румынию о сокращении численности войск в Европе
дополняется ...
 
В миреРумынияНидерландыБухарестНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала