Россиянки стали чаще прибегать к уколам красоты, показало исследование

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянки стали немного чаще прибегать к "уколам красоты" для коррекции возрастных изменений, при этом реже использовать поддерживающие инъекционные процедуры, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Доля стандартных инъекционных процедур выросла с 31% до 34%, при этом доля аппаратной косметологии осталась стабильной — на уровне 23%, а вот популярность поддерживающих инъекционных процедур за год снизилась с 35% до 23%", - выяснили аналитики маркетплейса, опросив 3 тысячи женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Там пояснили, что под стандартными инъекциями подразумеваются косметологические методы коррекции возрастных изменений.

В целом, расходы россиянок на косметологические услуги выросли на 17% по сравнению с прошлым годом и составили в среднем 49 тысяч рублей.

Исследователи выяснили, что средний возраст женщин, регулярно посещающих косметолога, снизился с 36 до 34 лет. Доля клиенток в возрасте от 25 до 34 лет увеличилась с 19% до 21%, а доля женщин старше 50 лет — с 37% до 49%.

По данным аналитиков, чаще всего этими услугами пользуются женщины-руководители среднего и высшего звена, их средние годовые затраты составляют 86 тысяч рублей, а обращаются к специалистам они не реже раза в квартал.

На втором месте - представительницы IT-индустрии, которые тратят около 50 тысяч рублей и посещают косметологов минимум раз в полгода. "Замыкают тройку лидеров работники сфер маркетинга и PR со средними затратами в 47 тысяч рублей и посещением косметологических салонов не реже двух раз в год", - поясняют аналитики.

При этом, отмечают аналитики, каждая третья опрошенная призналась, что хотя бы раз в жизни испытывала зависимость от косметологических процедур. Вместе с этим почти 40% анкетируемых отметили, что в этом году стали более осознанно относиться к тратам на косметолога.