Россия и Китай подписали дорожную карту по навигационной системе - РИА Новости, 03.11.2025
19:18 03.11.2025 (обновлено: 19:58 03.11.2025)
Россия и Китай подписали дорожную карту по навигационной системе
"Роскосмос" и комиссия по китайской навигационной системе подписали дорожную карту по обеспечению совместимости ГЛОНАСС и Beidou на 2026-2030 годы
Россия и Китай подписали дорожную карту по навигационной системе

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025
 Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" и комиссия по китайской навигационной системе подписали дорожную карту по обеспечению совместимости ГЛОНАСС и Beidou на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе российской госкорпорации.
"Госкорпорация "Роскосмос" и Комиссия по китайской навигационной спутниковой системе подписали новую Дорожную карту сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был в числе подписанных по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Российская делегация во главе с Михаилом Мишустиным находится в КНР с двухдневным рабочим визитом. В состав делегации входит Дмитрий Баканов.
Отмечается, что в китайском Ханчжоу Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали Совместное заявление по итогам реализации Российско-Китайской Дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.
За этот период были созданы совместная лаборатория времени, совместная платформа для тестирования систем функционального дополнения космического базирования, подписаны контракты по взаимному размещению навигационных станций в России и Китае.
"Для продолжения реализации проектов по обеспечению совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу, мониторингу и оценке характеристик систем, а также совместному применению спутниковых технологий, была подписана Дорожная карта на следующий пятилетний период", - уточнили в "Роскосмосе".
