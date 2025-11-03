Россия и Китай подписали дорожную карту по навигационной системе

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" и комиссия по китайской навигационной системе подписали дорожную карту по обеспечению совместимости ГЛОНАСС и Beidou на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе российской госкорпорации.

"Госкорпорация " Роскосмос " и Комиссия по китайской навигационной спутниковой системе подписали новую Дорожную карту сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в китайском Ханчжоу Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали Совместное заявление по итогам реализации Российско-Китайской Дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.

За этот период были созданы совместная лаборатория времени, совместная платформа для тестирования систем функционального дополнения космического базирования, подписаны контракты по взаимному размещению навигационных станций в России и Китае.