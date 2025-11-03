Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/rossija-2052629040.html
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:07:00+03:00
2025-11-03T14:07:00+03:00
китай
россия
москва
алексей лихачев
михаил мишустин
ли цян
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg
https://ria.ru/20251103/rossija-2052608801.html
https://ria.ru/20251027/aes-2050816505.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80daa491c76419e8aa42dce2ad42adfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, москва, алексей лихачев, михаил мишустин, ли цян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Китай, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Ли Цян, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна

Лихачев: Россия и Китай намерены развивать строительство АЭС российского дизайна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и технологий замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Вчера, 11:44
"Мы должны перейти в этой части (в сотрудничестве в атомной сфере - ред.) к следующему пакету двустороннего сотрудничества, включающему без сомнения и развитие строительства атомных электростанциий российского дизайна в Китае, и совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики – это замыкание топливного цикла и более активное использование промышленных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что госкорпорация ставит перед собой задачу – выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае. Также, по его словам, задачи по решению взаимовыгодных вопросов.
"В первую очередь – это укрепление сотрудничества в ядерном топливном цикле и, соответственно, повышение вооруженности китайской атомной энергетики с точки зрения урановой продукции", - добавил Лихачев.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра, министр энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллах Юсуф во время встречи в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россия готова содействовать Малайзии в строительстве АЭС большой мощности
27 октября, 08:20
 
КитайРоссияМоскваАлексей ЛихачевМихаил МишустинЛи ЦянГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала