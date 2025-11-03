https://ria.ru/20251103/rossija-2052629040.html
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна в КНР, в планах Москвы и Пекина - активное использование реакторов на быстрых нейтронах и технологий замкнутого ядерного топливного цикла, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Мы должны перейти в этой части (в сотрудничестве в атомной сфере - ред.) к следующему пакету двустороннего сотрудничества, включающему без сомнения и развитие строительства атомных электростанциий российского дизайна в Китае, и совместную работу над четвертым поколением атомной энергетики – это замыкание топливного цикла и более активное использование промышленных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев
журналистам.
Он отметил, что госкорпорация ставит перед собой задачу – выход на соответствующие договоренности в вопросах строительства атомных электростанций в Китае. Также, по его словам, задачи по решению взаимовыгодных вопросов.
"В первую очередь – это укрепление сотрудничества в ядерном топливном цикле и, соответственно, повышение вооруженности китайской атомной энергетики с точки зрения урановой продукции", - добавил Лихачев.