Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 03.11.2025 (обновлено: 14:28 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/rossija-2052585527.html
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности - РИА Новости, 03.11.2025
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности
Россия и Китай в 2025 году отобрали 15 научных проектов для развития промышленности обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T07:57:00+03:00
2025-11-03T14:28:00+03:00
россия
китай
ханчжоу
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052632250_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_e23a7f3692a5530bfc5559735987a1d7.jpg
https://ria.ru/20251101/rossija-2052248072.html
https://ria.ru/20251031/rossija-2052027979.html
россия
китай
ханчжоу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052632250_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c75ff52ae68244e337047a62cc99d12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, ханчжоу, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Китай, Ханчжоу, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности

Чернышенко: Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для промышленности

© Фото : Правительство России/TelegramВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай в 2025 году отобрали 15 научных проектов для развития промышленности обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия и Китай намерены укреплять инвестиционные связи, заявил Мантуров
1 ноября, 08:57
"Развивается и сотрудничество в сфере науки и технологий – в этом году было отобрано 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности наших стран", - сказал зампред правительства в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
Чжэцзянский университет основан в 1897 году в Ханчжоу. Статус университета получил в 1927 году. В структуру университета входит 7 факультетов и более 40 структурных подразделений. Обучение ведется по 111 программам бакалавриата и 580 программ магистратуры, докторантуры.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия приветствует сотрудничество с Китаем в сфере ИИ
31 октября, 10:17
 
РоссияКитайХанчжоуДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала