Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай в 2025 году отобрали 15 научных проектов для развития промышленности обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Развивается и сотрудничество в сфере науки и технологий – в этом году было отобрано 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности наших стран", - сказал зампред правительства в ходе посещения Чжэнцзянского университета.