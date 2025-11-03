Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай в 2025 году отобрали 15 научных проектов для развития промышленности обеих стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
"Развивается и сотрудничество в сфере науки и технологий – в этом году было отобрано 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности наших стран", - сказал зампред правительства в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
Чжэцзянский университет основан в 1897 году в Ханчжоу. Статус университета получил в 1927 году. В структуру университета входит 7 факультетов и более 40 структурных подразделений. Обучение ведется по 111 программам бакалавриата и 580 программ магистратуры, докторантуры.
