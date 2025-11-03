Рейтинг@Mail.ru
Стали известный подробности дела педиатра Буяновой
Специальная военная операция на Украине
 
Стали известный подробности дела педиатра Буяновой
Стали известный подробности дела педиатра Буяновой
Стали известный подробности дела педиатра Буяновой
Педиатр Надежда Буянова, осужденная за фейки о российской армии, негативно высказалась о специальной военной операции в присутствии мальчика, чей отец погиб в...
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Педиатр Надежда Буянова, осужденная за фейки о российской армии, негативно высказалась о специальной военной операции в присутствии мальчика, чей отец погиб в бою, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этот инцидент лег в основу уголовного дела врача.
Отец мальчика в июле 2023 года ушел добровольцем на СВО, где через месяц пропал без вести при выполнении боевых задач, указано в документах. Он служил командиром отделения мотострелковой роты.
Мать ребенка, проходящая по делу свидетелем, рассказала, что они с сыном находились на приеме у дежурного педиатра Буяновой, где медик поинтересовалась причиной капризов и баловства ребенка и получила ответ об изменившемся поведении мальчика после известия о гибели отца на СВО. Мать ребенка отметила, что после этого педиатр негативно высказалась о спецоперации, следует из документов.
"После указанных слов свидетель крикнула сыну, чтобы он вышел из кабинета в коридор, что он и сделал. Далее она, используя нецензурную брань и повышенный тон, сказала Буяновой, как она смеет поддерживать нацистское государство, будучи гражданином Российской Федерации, затем она покинула кабинет Буяновой, забрав детей из коридора, направилась в кабинет главного врача поликлиники, где потребовала увольнения Буяновой", - говорится в материалах.
Суд согласился, что свидетель давала первоначальные показания в стрессовом состоянии и не вспомнила сразу, что ребенок присутствовал во время высказываний педиатра.
Сама Буянова конфликт и сам факт такой беседы с мамой пациента отрицает, лишь отметив, что та разговаривала с сыном повышенным тоном.
"Со свидетелем не конфликтовала, какие-либо сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации не сообщала, разговор о бывшем ее супруге не вела. Ненависти и неприязни к русскому народу не испытывает, политикой и специальной военной операцией она не интересуется", - приводятся показания педиатра в материалах.
Тушинский суд столицы в ноябре 2024 года приговорил Буянову к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.
Возбудить уголовное дело против педиатра поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической и национальной ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а суд арестовал ее. Врач вину не признала.
