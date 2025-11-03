Стали известный подробности дела педиатра Буяновой

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Педиатр Надежда Буянова, осужденная за фейки о российской армии, негативно высказалась о специальной военной операции в присутствии мальчика, чей отец погиб в бою, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Этот инцидент лег в основу уголовного дела врача.
На блогера Сюткина завели дело из-за поста о событиях в Буче
12 октября, 06:50
Отец мальчика в июле 2023 года ушел добровольцем на СВО, где через месяц пропал без вести при выполнении боевых задач, указано в документах. Он служил командиром отделения мотострелковой роты.
Мать ребенка, проходящая по делу свидетелем, рассказала, что они с сыном находились на приеме у дежурного педиатра Буяновой, где медик поинтересовалась причиной капризов и баловства ребенка и получила ответ об изменившемся поведении мальчика после известия о гибели отца на СВО. Мать ребенка отметила, что после этого педиатр негативно высказалась о спецоперации, следует из документов.
"После указанных слов свидетель крикнула сыну, чтобы он вышел из кабинета в коридор, что он и сделал. Далее она, используя нецензурную брань и повышенный тон, сказала Буяновой, как она смеет поддерживать нацистское государство, будучи гражданином Российской Федерации, затем она покинула кабинет Буяновой, забрав детей из коридора, направилась в кабинет главного врача поликлиники, где потребовала увольнения Буяновой", - говорится в материалах.
Суд согласился, что свидетель давала первоначальные показания в стрессовом состоянии и не вспомнила сразу, что ребенок присутствовал во время высказываний педиатра.
Сама Буянова конфликт и сам факт такой беседы с мамой пациента отрицает, лишь отметив, что та разговаривала с сыном повышенным тоном.
"Со свидетелем не конфликтовала, какие-либо сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации не сообщала, разговор о бывшем ее супруге не вела. Ненависти и неприязни к русскому народу не испытывает, политикой и специальной военной операцией она не интересуется", - приводятся показания педиатра в материалах.
Тушинский суд столицы в ноябре 2024 года приговорил Буянову к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил шесть лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но Мосгорсуд оставил его в силе. Адвокат Оскар Черджиев сообщил РИА Новости, что подал кассационную жалобу. По его словам, Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.
Возбудить уголовное дело против педиатра поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической и национальной ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а суд арестовал ее. Врач вину не признала.