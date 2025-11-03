Рейтинг@Mail.ru
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке - РИА Новости, 03.11.2025
05:38 03.11.2025
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке - РИА Новости, 03.11.2025
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке
Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих планируют в 2026 году увеличить до 411... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:38:00+03:00
2025-11-03T05:38:00+03:00
россия
госдума рф
росвоенипотека
ипотека
общество
россия
россия, госдума рф, росвоенипотека, ипотека, общество
Россия, Госдума РФ, Росвоенипотека, Ипотека, Общество
В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке

В РФ планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке до 411 тыс руб

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих планируют в 2026 году увеличить до 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму.
"Установить в 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 411 184,9 рубля", - указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
Военная ипотека — это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая — это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. Размер накопительного взноса на одного участника НИС в 2025 году установлен законом о федеральном бюджете, сейчас он составляет 395 370,1 рубля. Вторая часть — это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
Чтобы получить военную ипотеку, нужно соответствовать определенным критериям. Для участия в НИС офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить три года.
РоссияГосдума РФРосвоенипотекаИпотекаОбщество
 
 
