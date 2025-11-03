В России планируют увеличить накопительный взнос по военной ипотеке

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих планируют в 2026 году увеличить до 411 тысяч рублей, выяснило РИА Новости.
"Установить в 2026 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 411 184,9 рубля", - указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
Военная ипотека — это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая — это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ "Росвоенипотека" офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы. Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС. Размер накопительного взноса на одного участника НИС в 2025 году установлен законом о федеральном бюджете, сейчас он составляет 395 370,1 рубля. Вторая часть — это кредит по программе военной ипотеки, полностью оплачиваемый государством.
Чтобы получить военную ипотеку, нужно соответствовать определенным критериям. Для участия в НИС офицер или служащий младшего командного состава должен прослужить три года.
