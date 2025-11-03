Рейтинг@Mail.ru
В России ввели временный запрет на вывоз технической серы
05:06 03.11.2025 (обновлено: 05:12 03.11.2025)
В России ввели временный запрет на вывоз технической серы
2025
экономика, россия, абхазия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Абхазия, Евразийский экономический союз
Сера в кратере вулкана. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России временно ограничила вывоз технической серы, сообщила пресс-служба правительства.
России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы… Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы", — рассказали там.
Эта установка продлится до конца нынешнего года.
В пресс-службе добавили, что эта мера позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности государства.
При этом временное ограничение не будет коснется поставок в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.
Разрешается также отправка за рубеж для гуманитарной помощи, перевозка в рамках международного транзита и для обеспечения российских организаций на Шпицбергене.
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
23 октября 2024, 10:09
 
ЭкономикаРоссияАбхазияЕвразийский экономический союз
 
 
