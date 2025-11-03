В России ввели временный запрет на вывоз технической серы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России временно ограничила вывоз технической серы, сообщила пресс-служба правительства.
"В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы… Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы", — рассказали там.
Эта установка продлится до конца нынешнего года.
В пресс-службе добавили, что эта мера позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности государства.
При этом временное ограничение не будет коснется поставок в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.
Разрешается также отправка за рубеж для гуманитарной помощи, перевозка в рамках международного транзита и для обеспечения российских организаций на Шпицбергене.
