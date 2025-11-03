Родственники пловца Свечникова прокомментировали показания свидетеля

СТАМБУЛ, 3 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Участник заплыва в Босфоре, утверждающий, что видел последним российского пловца Николая Свечникова, путается в своих показаниях, рассказали РИА Новости родственники спортсмена.

Прибывшие в Стамбул мать и брат пловца, а также проживающая в городе его родственница Алена Караман встретились с участником заплыва Хаяти Шамильоглу. Мужчина 27 августа выступил в СМИ с утверждением, что якобы видел во время соревнования пропавшего без вести Свечникова , плывшего в неправильную сторону, и предостерег его. Он утверждает, что Свечников показал ему в воде жест, который он понял как "я знаю, что я делаю, не лезь ко мне", и продолжил плыть в неверном направлении.

"Мы встретились с Хаяти. Свидетель путается в числах: было соревнование 24 августа, он утверждает, что 25-го. Далее мы говорим, что у Николая был (плавательный – ред.) костюм, свидетель говорит – нет, не было, костюм запрещен, он был в плавках. Он утверждает, что видел цвет глаз Николая, но как это возможно, если он был в очках? Так очки же, говорит, прозрачные, я видел, что у него такие зеленовато-карие глаза", - рассказала Караман.

Помимо этого, свидетель утверждает, что в момент соревнований в проливе стоял корабль, в сторону которого якобы поплыл Николай.

"Теперь свидетелю нужно предоставить список всех кораблей, которые находились в тот день, чтобы он нам показал, какой именно корабль он видел. В береговой охране мне ответили, что это невозможно, к тому же это Босфор и неопознанных кораблей никак не может быть", - отметила Караман.

По другой версии свидетеля, Николай плыл к некоему белому особняку на берегу.

"Мы проверили эту территорию, с Босфора туда никак нельзя попасть", - сообщила мать пловца Галина.

Корреспондент РИА Новости освещал заплыв 24 августа. В зоне заплыва и в нескольких километрах вокруг в Босфоре не было никаких кораблей и паромов, на время мероприятия транзит судов был приостановлен.

Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.