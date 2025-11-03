Рейтинг@Mail.ru
Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима - РИА Новости, 03.11.2025
15:28 03.11.2025
Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима
Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима - РИА Новости, 03.11.2025
Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима
Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в историческом центре Рима, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
Еще одно обрушение части средневековой башни произошло в центре Рима

В центре Рима произошло еще одно обрушение части средневековой башни Конти

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Соцсети
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея
РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в историческом центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.
В результате первого обрушения, произошедшего в 13.30 мск, пострадали четыре человека – строители, работавшие на реконструкции башни. По словам пожарных, также не исключается, что под завалом внутри башни остался еще один человек.
Полиция и пожарные оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, ограничив движение в пешеходной зоне.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
