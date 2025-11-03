Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде - РИА Новости, 03.11.2025
09:07 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/renovatsiya-2052523287.html
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
Около 120 семей, участвующих в программе реновации, переехали в новый жилой комплекс в Чечерском проезде на юго-западе столицы, сообщил министр правительства... РИА Новости, 03.11.2025
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде

Овчинский: в ЖК на юго-западе Москвы переехали по реновации почти 120 семей

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Около 120 семей, участвующих в программе реновации, переехали в новый жилой комплекс в Чечерском проезде на юго-западе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По программе реновации в районе Южное Бутово будет расселено 18 многоквартирных домов, новое жилье с готовой улучшенной отделкой получат свыше 2 тысяч москвичей. Новоселье в двух корпусах ЖК по адресу Чечерский проезд, 28 уже отпраздновали 119 семей.
«
"В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение. Чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом "Помощь в переезде" можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Подготовиться к переселению помогает инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Как было отмечено, там указано, как организован переезд, сообщается, какие документы необходимы для оформления договора, а кроме того размещены ссылки на полезные услуги. При настройке параметров переезда можно получить инструкцию под конкретную жизненную ситуацию.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что свыше 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах. Это значит, что новые квартиры получат в 1,5 раза больше горожан, чем за три предшествующих года. В проекте бюджета на 2026–2028 годы на реализацию программы выделено более 1,4 триллиона рублей.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Овчинский: в Зюзине построили дом по программе реновации
2 ноября, 09:20
 
Москва
 
 
