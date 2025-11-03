Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Около 120 семей, участвующих в программе реновации, переехали в новый жилой комплекс в Чечерском проезде на юго-западе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе реновации в районе Южное Бутово будет расселено 18 многоквартирных домов, новое жилье с готовой улучшенной отделкой получат свыше 2 тысяч москвичей. Новоселье в двух корпусах ЖК по адресу Чечерский проезд, 28 уже отпраздновали 119 семей.

"В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение. Чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом "Помощь в переезде" можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Подготовиться к переселению помогает инструкция в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Как было отмечено, там указано, как организован переезд, сообщается, какие документы необходимы для оформления договора, а кроме того размещены ссылки на полезные услуги. При настройке параметров переезда можно получить инструкцию под конкретную жизненную ситуацию.