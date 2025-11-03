На Украине начали досудебное расследование гибели военных

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.

Уточняет, что следователи проверят, были ли соблюдены 1 ноября требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.