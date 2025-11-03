На Украине начали досудебное расследование гибели военных

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку войск "Восток" ВСУ 2 ноября сообщало, что командование ВСУ выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.
"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за обстрелов на Днепропетровской области. Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Уточняет, что следователи проверят, были ли соблюдены 1 ноября требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.
Позже в понедельник агентство РБК-Украина со ссылкой на 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщило, что в военной части правоохранители проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, а ряд должностных лиц временно отстранены от занимаемых должностей.