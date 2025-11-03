https://ria.ru/20251103/pvo-2052667503.html
Силы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских БПЛА
Силы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 03.11.2025
Силы ПВО за шесть часов сбили 15 украинских БПЛА
Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
