Путин посетит выставку "Православная Русь" в Манеже
Путин посетит выставку "Православная Русь" в Манеже - РИА Новости, 03.11.2025
Путин посетит выставку "Православная Русь" в Манеже
Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит выставку-форум "Православная Русь" в "Манеже", осмотрит экспозицию о героической борьбе народов СССР
2025-11-03T15:13:00+03:00
2025-11-03T15:13:00+03:00
2025-11-03T22:50:00+03:00
общество
россия
ссср
владимир путин
манеж
россия
ссср
Новости
ru-RU
общество, россия, ссср, владимир путин, манеж
Общество, Россия, СССР, Владимир Путин, Манеж
Путин посетит выставку "Православная Русь" в Манеже
Путин 4 ноября посетит выставку-форум Православная Русь в Манеже