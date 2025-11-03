Рейтинг@Mail.ru
В символическую сборную 2025 по версии FIFPro вошли четыре футболиста "ПСЖ"
Футбол
Футбол
 
18:43 03.11.2025
В символическую сборную 2025 по версии FIFPro вошли четыре футболиста "ПСЖ"
В символическую сборную 2025 по версии FIFPro вошли четыре футболиста "ПСЖ"
Игроки французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш вошли в символическую сборную года по версии Международной федерации...
В символическую сборную 2025 по версии FIFPro вошли четыре футболиста "ПСЖ"

Дембеле, Витинья, Хакими и Мендеш вошли в символическую сборную года

© Соцсети Лиги чемпионовУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Соцсети Лиги чемпионов
Усман Дембеле. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Игроки французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, Витинья, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш вошли в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), сообщается на странице организации в соцсети X.
Полный состав символической сборной 2025 года выглядит следующим образом:
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Футболист "ПСЖ" Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"
22 сентября, 23:50
вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити");
защитники: Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Нуну Мендеш (Португалия, "ПСЖ");
полузащитники: Коул Палмер (Англия, "Челси"), Джуд Беллингем (Англия, "Реал"), Педри (Испания, "Барселона"), Витинья (Португалия, "ПСЖ");
нападающие: Ламин Ямаль (Испания, "Барселона"), Килиан Мбаппе (Франция, "Реал"), Усман Дембеле (Франция, "ПСЖ").
Матвей Сафонов (по центру) - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Тренер "ПСЖ" рассказал о конкуренции между вратарями
28 октября, 17:07
 
ФутболСпортПортугалияАнглияИспанияFIFProПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
