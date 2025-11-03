Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало самые востребованные профессии в России - РИА Новости, 03.11.2025
02:59 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/professii-2052566835.html
Исследование показало самые востребованные профессии в России
Исследование показало самые востребованные профессии в России - РИА Новости, 03.11.2025
Исследование показало самые востребованные профессии в России
Наиболее востребованными специалистами в третьем квартале 2025 года были повара, пекари и кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:59:00+03:00
2025-11-03T02:59:00+03:00
общество
россия
россия
2025
общество, россия
Общество, Россия
Исследование показало самые востребованные профессии в России

Повара, кондитеры и администраторы стали самыми востребованными специалистами

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наиболее востребованными специалистами в третьем квартале 2025 года были повара, пекари и кондитеры, администраторы, а также официанты, бармены и бариста, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"По итогам за третий квартал 2025 года российские работодатели больше всего разместили вакансий на hh.ru для поваров, пекарей и кондитеров – компании искали более 63,5 тысяч данных специалистов, а медианная зарплата для них выросла с начала года уже на 8,5 тысяч рублей до 72,6 тысячи", - указано в исследовании.
Отмечается, что на втором месте по количеству новых рабочих мест оказались администраторы. Было опубликовано почти 49 тысяч вакансий с доходом более 58 тысяч рублей - на 3,4 тысячи рублей больше с начала года. Третье место заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тысячи новых и медианной зарплатой более 67,7 тысячи рублей - прирост на 2,5 тысячи рублей с начала года.
Кроме того, востребованными в третьем квартале были также автослесари - опубликованы объявления о более чем 21 тысяче новых рабочих мест со средним доходом более 121 тысячи рублей. Эта профессия стала самой доходной в рейтинге наиболее востребованных, с начала года зарплатные предложения выросли на 11,4 тысячи рублей.
"Есть в рейтинге и инженерные, а также офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации. Таким образом, рынок труда в лице работодателей демонстрирует достаточно сбалансированный спрос на категории разных специальностей", - отмечается в исследовании.
