В Приднестровье пройдет фестиваль русской культуры "Мы вместе"

"Четвертого ноября в Дубоссарах состоится III Республиканский фестиваль русской культуры "Мы вместе". Мероприятие пройдет во Дворце детско-юношеского творчества, начало программы в 15.00", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в сообщении, главная цель фестиваля — возрождение интереса к русской народной культуре, традициям, народным промыслам и русским ремеслам, а также знакомство с культурным наследием и традициями русского народа.