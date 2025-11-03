В Приднестровье пройдет фестиваль русской культуры "Мы вместе"

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в Дубоссарах 4 ноября пройдет фестиваль русской культуры "Мы вместе", говорится в сообщении на сайте города Дубоссары.
"Четвертого ноября в Дубоссарах состоится III Республиканский фестиваль русской культуры "Мы вместе". Мероприятие пройдет во Дворце детско-юношеского творчества, начало программы в 15.00", - отмечается в сообщении.
Мероприятие будет проведено при поддержке представительства Россотрудничества в Молдавии, Союза русских общин Приднестровья и дубоссарского общества русских "Отечество".
Как уточняется в сообщении, главная цель фестиваля — возрождение интереса к русской народной культуре, традициям, народным промыслам и русским ремеслам, а также знакомство с культурным наследием и традициями русского народа.
Программой фестиваля предусмотрены выступления творческих коллективов и солистов из Приднестровья, выставка работ декоративно-прикладного творчества, дегустация блюд русской кухни.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
